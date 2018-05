Zamieszanie z wykreślaniem firm z CEIDG. Strona oblegana, w urzędach kolejki, ale minister uspokaja

Fot. money.pl - Nie ma strachu - zapewniła minister Jadwiga Emilewicz.

Nie uzupełnisz wpisu o numer PESEL do 19 maja, twoja firma zostanie wykreślona z CEIDG. Taka informacja zelektryzowała przedsiębiorców. W urzędach miast pojawiły się kolejki, a rządowa strona ceidg.gov.pl nie wytrzymała wzmożonego ruchu.



We czwartek media obiegła informacja, że przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią swojego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL, zostaną z niej wykreśleni. Nie musieli tego robić, jeśli działalność zakładali przed 2001 r.

- Jeśli okaże się, że w wyniku wykreślenia z CEiDG prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy zostaną skrzywdzeni, to bez wątpienia będzie to legislacyjna porażka - mówi money.pl Łukasz Czucharski, ekspert podatkowy Pracodawców RP.

- Wykreślenie z ewidencji realnie prowadzącego działalność podmiotu z powodu jedynie nieuzupełnienia numeru PESEL byłoby bowiem działaniem zupełnie nieadekwatnym i nieproporcjonalnym do niedopełnionego, czysto biurokratycznego obowiązku - podkreśla.

Dwa lata temu weszły w życie przepisy, które zobowiązały przedsiębiorców do uzupełnienia wpisów o PESEL do 19 maja 2018 r. Mało kto o tym jednak pamiętał, łącznie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), które nie informowało przedsiębiorców o zbliżającym się terminie.

Czy wykreślenie z CEIDG to taki problem? - To oznacza kolosalne kłopoty. Ludzie będą narażeni na kilkutysięczne grzywny za prowadzenie biznesu bez rejestracji, stracą tytuł do ubezpieczeń społecznych, więc nie dostaną nic w razie choroby, postępowania wobec nich będzie mógł wszcząć fiskus - wyjaśnił "Dziennikowi Gazecie Prawnej" adwokat Radosław Płonka, ekspert prawny BCC.

Wieść o możliwych kłopotach zelektryzowała przedsiębiorców, którzy starali się sprawdzić informacje o swoich firmach w internetowej bazie CEIDG, ale wzmożony ruch na serwerach spowodował, że podlegająca MPiT strona ceidg.gov.pl w czwartek miała bardzo duże problemy z normalnym funkcjonowaniem.

"Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu" - taki komunikat witał tych, którym udało się otworzyć stronę główną ceidg.gov.pl.

Zgodnie z zamieszczonymi poniżej wyjaśnieniami, w przypadku braku numeru PESEL we wpisie, przedsiębiorca powinien udać się osobiście do urzędu.

"Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych" - czytamy w komunikacie na stronie ceidg.gov.pl.

Wizja wykreślania z rejestru działających firm była na tyle realna, że w niektórych wydziałach urzędów gmin zajmujących się wpisami o CEIDG we czwartek pojawiły się kolejki. Tak było na przykład we Wrocławiu.

Money.pl od rana w czwartek starał się o uzyskanie wyjaśnień Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ale resort zareagował dopiero po południu. Udało nam się nawet telefonicznie porozmawiać z minister Jadwigą Emilewicz.

- Nie ma strachu - zapewniła pani minister. Jak wyjaśniła, wykreśleniu będą podlegać tylko te firmy, które są "martwymi duszami, a ich wpisów od lat nikt nie zmieniał. Pani minister była zaskoczona informacją, że w urzędach pojawiły się kolejki. - Przedsiębiorcy nie muszą iść do urzędu, wystarczy, że wejdą na swój profil na ePUAP-ie i zobaczą, czy wszystko jest w porządku - podkreśliła Jadwiga Emilewicz.

Po południu zamieszczono komunikat na stronie MPiT, w którym zapewniono, że "realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG". "W przypadku braku numeru PESEL, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast starych wpisów, które od lat nie były modyfikowane". Według resortu jest to ok. 235 tys. wpisów.

Ministerstwo zaznaczyło, że "samodzielnie zweryfikowało te wpisy, które nie posiadały numeru PESEL, ale miały numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL w bazie PESEL". W ten sposób uzupełniono kilkaset wpisów.

"Kolejnym działaniem była weryfikacja bazy danych przedsiębiorców bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców" - czytamy.

"Wykreślenie będzie odbywać się stopniowo, zatem jest jeszcze czas na korektę danych" - podkreśla MPiT.

Zapytaliśmy, dlaczego utrzymany w tak uspokajającym tonie komunikat pojawił się tak późno oraz o to, dlaczego resort pozwolił, by przez wiele godzin przedsiębiorców straszył utrzymany w zupełnie innym tonie komunikat na stronie ceidg.gov.pl.

"Nasz dzisiejszy komunikat nie stoi w sprzeczności z komunikatem na stronie CEIDG" - stwierdziło biuro prasowe resortu.

"Zdaniem naszego resortu od początku nie było powodów do niepokoju. Komunikaty w uspokajającym tonie pojawiły się dziś jako odpowiedź na publikacje w mediach, mogące wywołać zamieszanie wśród polskich przedsiębiorców. Tylko w części tekstów prasowych uwzględniono stanowisko naszego resortu, dlatego też zdecydowaliśmy się na publikację oddzielnych komunikatów" - wyjaśniono.

- Odnoszę wrażenie, że z uwagi na uchylenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zapomniano, iż w dalszym ciągu obowiązują niektóre przepisy nowelizacji tej ustawy - stwierdza Łukasz Czucharski w komentarzu dla money.pl. - Wynika to z konstrukcji ustawy zmieniającej, która oprócz zmian przepisów poszczególnych aktów prawnych, zawiera również samodzielne, nadal obowiązujące przepisy prawa materialnego - wyjaśnia.

- Jeśli okaże się, że w wyniku wykreślenia z CEiDG prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy zostaną skrzywdzeni, to bez wątpienia będzie to legislacyjna porażka - mówi. - Niemniej jednak uważam, że resort przedsiębiorczości ma dobre intencje i weryfikujący wpisy w rejestrze dochowają należytej staranności, aby żaden przedsiębiorca nie poniósł negatywnych konsekwencji tego, jak to określił w swoim komunikacie resort przedsiębiorczości, "czyszczenia" - zaznacza.

- Uważam, że urzędnicy dysponują odpowiednimi narzędziami do samodzielnego uzupełnienia numerów PESEL przedsiębiorców w oparciu chociażby o numery NIP czy REGON oraz bazę PESEL i jak najbardziej powinni wesprzeć w tym przedsiębiorców - podkreśla ekspert.

