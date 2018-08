BCC: Urząd skarbowy utrudni życie uczciwym przedsiębiorcom

Fot. JAN KUCHARZYK/EAST NEWS BCC ocenia, że szykowane zmiany w kontroli skabowej, mogą zaszkodzić firmom.

Rządowe pomysły na wzmocnienie kontroli skarbowej mogą być szkodliwe dla firm – ocenia Business Centre Club (BCC). Zdaniem ekspertów tej organizacji, walka z szarą strefą nie poprawi się, a prowadzenie działalności będzie trudniejsze.

Resort finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Według BCC, zmiany które obejmą miliony przedsiębiorców, nie będą dla nich korzystne - informuje "Puls Biznesu".

Co budzi niepokój? Jan Furtas, ekspert podatkowy BCC, ostrzega że fiskus będzie miał więcej swobody w uruchamianiu i prowadzeniu kontroli celno-skarbowych w firmach. Wystarczy, że urzędnik pojawi się na terenie przedsiębiorstwa i okaże legitymacje komukolwiek z pracowników.

Przedstawiciel organu będzie musiał dostarczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli „bez zbędnej zwłoki”. Co to znaczy? Resortowy dokument niestety nie precyzuje tego. Niewykluczone, że u osoby kontrolującej narodzi się pokusa, aby nie informować firmy o prowadzonej czynności, a następnie by doręczyć wymagane dokumenty dopiero po zakończonej kontroli.

To nie koniec groźnych zmian. Jan Furtas z BCC wskazuje też ograniczenie prawa podatników do korekty deklaracji podatkowych. Dzisiaj przedsiębiorca ma dwa tygodnie na to, aby skorygować swoją deklarację i – jeśli zachodzi taka potrzeba – dopłacić podatek. Co więcej, możliwa jest także korekta już skorygowanej deklaracji. Resort finansów chce usunąć z prawa tę drugą możliwość.

BCC uważa, że zmiana jest niezgodna z Konstytucją i pogorszy sytuację gospodarczą firm. Dlaczego? Firmy utracą możliwość tzw. „odwracania dokonanej korekty”, które było szczególnie przydatne w sytuacjach sporów z ustaleniami kontroli.

BCC wymienia jednak kilka pozytywnych propozycji. Chodzi m.in. o wymianę informacji między urzędnikami o złożeniu korekty, umożliwienie przeprowadzania kontroli celno-skarbowych na drogach, wyeliminowanie możliwości rejestrowania VAT tych firm, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt Ministerstwa Finansów jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zmiany maja przysłużyć się skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw i wyłudzeń, a także zmniejszeniu agresywnej optymalizacji podatkowej.

