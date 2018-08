Fałszywi kontrolerzy RODO nachodzą firmy. Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega

Osoby podające się za kontrolerów UODO mogą okazać się szpiegami przemysłowymi.

Niezapowiedziana kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie? To mogli być oszuści. Urząd ostrzega, że w firmach w ostatnim czasie pojawiają się osoby podszywające się pod kontrolerów UODO i zaleca zachowanie ostrożności. Prawdziwe kontrole jednak będą.

Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. "W jednym ze znanych nam przypadków osoby takie okazały legitymację i upoważnienie do kontroli. Dokumenty te były oczywiście fałszywe" - czytamy w komunikacie.

UODO zaznacza, że "w najbliższym czasie" będą przeprowadzane kontrole stosowanie przepisów RODO i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach, dlatego trzeba zachować ostrożność i strzec się fałszywych kontrolerów.

Wideo: rząd walczy z absurdami RODO. W sierpniu przewodniki dla szpitali i szkół

Urząd podkreśla, że "co do zasady" pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, może telefonicznie zweryfikować, czy ma do czynienia z prawdziwym kontrolerem UODO.

"Warto przypomnieć, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy urzędu, jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych" - czytamy też w komunikacie UODO.

Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy UODO.

