Kancelaria proponuje Polakom przeniesienie firmy do Stanów. "Zero ZUS-u, minimum formalności"

Kancelaria z Wyoming ma ofertę dla przedsiębiorców z Polski, którym składki ZUS drenują portfele: przenieście firmę do Stanów. - W Wyoming nie ma żadnych składek, a formalności ograniczają się do rocznego zobowiązania - słyszymy. Eksperci ostrzegają.

Aby nie płacić składek ZUS, wielu przedsiębiorców przenosi się do Czech czy Wielkiej Brytanii. Ale Kancelaria Wyoming zapewnia, że ma lepszą propozycję: przeniesienie firmy do USA. Jej przedstawiciele zapewniają, że pracować można spokojnie z Polski i handlować na całym świecie. Kto może założyć taką spółkę, zarejestrowaną w Wyoming? Przedstawiciele kancelarii zapewniają, że niemal każdy. Wyjątkiem są ci, którzy działają w branży bankowej lub ubezpieczeniowej.

Na jaki wydatek powinien się przygotować przedsiębiorca, który myśli o rejestracji spółki za Atlantykiem? Podstawowa opłata w Kancelarii Wyoming to 2500 zł rocznie. 600 zł kosztuje z kolei w kancelarii "przygotowanie wniosku o nadanie spółce numeru podatkowego EIN".

Ale firma ma w ofercie jeszcze inne ciekawe pozycje. 2 tys. zł kosztuje na przykład "otwarcie rachunku bankowego spółki w kraju off-shore" a 300 zł "rejestracja konta spółki na Allegro". Można też wynająć adres w biurowcu w Nowym Jorku czy Los Angeles. Taki adres to koszt 1200 zł.

Przeniesienie firmy do Stanów. W ZUS konsternacja

- Prowadzimy normalną działalność na terenie Stanów, od 4-5 lat obsługujemy również klientów z Polski - słyszę w biurze kancelarii. Na pytanie, ile firm znad Wisły zdecydowało się na taką usługę słyszę, że do kancelarii zgłaszają się z Polski 2-3 firmy tygodniowo.

Przedstawiciele kancelarii zapewniają, że przeniesienie firmy to nie tylko oszczędność na ZUS. - Poza rocznym sprawozdaniem, właściwie nie trzeba nic wysyłać do urzędów. Formalności są zatem ograniczone naprawdę do minimum. Nie każdy zdaje sobie też sprawę, że polski przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem – w USA tego nie ma. Środków na rachunku przedsiębiorcy nie może też zająć komornik - słyszymy.

Poza tym, przedstawiciele kancelarii mówią, że umożliwiają polskim firmom wejście na wielki amerykański rynek. - A to bez rejestracji firmy w USA możliwe nie jest - słyszymy. Lokalizacja w Wyoming też ma nie być przypadkowa. - To najbardziej przyjazny biznesowi stan w USA - przekonują.

W ZUS-ie urzędnicy nie kryli zdziwienia, gdy pytaliśmy o przenoszenie firm do USA. - Umowa polsko–amerykańska, co do zasady mówi, że w przypadku działalności osoba podlega przepisom tam, gdzie mieszka - skomentowała Iwona Kowalska, rzeczniczka wrocławskiego oddziału ZUS.

- Nie, absolutnie legalne coś takiego nie jest - mówi natomiast Radosław Piekarz, doradca podatkowy z A&RT. - Podobnie jak w przypadku przenoszenia firm do Czech czy Wielkiej Brytanii, aby można było prowadzić taką działalność w Wyoming, trzeba by tam przenieść ośrodek życiowych interesów - dodaje.

Radosław Piekarz przestrzega przed przenoszeniem firm do innych krajów, jeśli pracuje się w Polsce. - Ci, którzy w to uwierzyli, często teraz cierpią. Bo po kontroli ZUS trzeba płacić wszystkie zaległości - składki, ale też podatki. Znam takie przypadki. Podobne firmy bazują na tym, że takie kontrole ZUS są stosunkowo rzadkie. Ale jak już się zdarzą, to naprawdę udowodnienie, że przeniesienie firmy było nielegalne, nie jest dla urzędników specjalnie trudne - dodaje doradca podatkowy z firmy A&RT.