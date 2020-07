Rower rozliczony w kosztach. Fiskus nie ma nic przeciwko

Dzięki niemu łatwiej uniknąć korków, przyśpiesza przemieszczanie się i jest ekologiczny. Rower wykorzystywać można nie tylko do rekreacji, ale i jako środek transportu w pracy. Fiskus nie ma nic przeciwko, aby wydatki z nim związane wpisać w koszty prowadzenia działalności - pisze "Rzeczpospolita".

Zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy publiczny transport wiązał się ze zwiększonym ryzykiem rower zyskał na popularności. Kupują go również przedsiębiorcy na firmę.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", przykładem niech będzie firma sprzedająca artykuły wyposażenia wnętrz, która kupiła rower za 2,7 tys. zł. Wykorzystywany jest do wyjazdów do klientów i dojazdu do biura. Teraz mogą odliczyć koszty od podatku.