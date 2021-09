Tarcza Finansowa PFR 2.0. Kto i na co może liczyć?

Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 oraz Tarcza Branżowa. To wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali koronawirusa. Kto konkretnie może liczyć na owe wsparcie i co ono oznacza w praktyce? I najważniejsze: od kiedy można wnioskować o pomoc?

- Tarcza Finansowa 2.0 dla ok. 40 branż, po kodach PKD, najmocniej dotkniętych pandemią, będzie miała wartość od 35 do 40 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Mikrofirma

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 r., w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.