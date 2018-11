12 listopada a konstytucja biznesu. Polskie sklepy: Nasi pracownicy nie chcą wolnego

Fot. East News Karol Makurat/REPORTER Luty 2016 r. Partnerzy PGS podczas protestu przed Sejmem RP.

"Mamy poważne wątpliwości co do zasadności przegłosowania tej ustawy w ostatniej chwili" - pisze Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów. W środę prezydent podpisał ustawę wprowadzającą wolne 12 listopada.

"Jako jedna z wiodących polskich sieci handlowych, mamy poważne wątpliwości co do zasadności przegłosowania wspomnianej ustawy, zaledwie cztery dni przed obchodami 100-lecia Niepodległości" - pisze prezes Polskiej Grupy Supermarketów w liście otwartym.

W środę Sejm przegłosował projekt ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego 12 listopada. Przyjęta została poprawka Senatu, która wprowadziła w ten dzień zakaz handlu. Prezydent podpisał ustawę w ciągu zaledwie trzech godzin od głosowania. Wideo: Tadeusz Cymański o 12 listopada: Uradujmy się, ucieszmy, to nie kaprys

"11 listopada jest bez wątpienia wyjątkowym dniem dla wszystkich Polaków. Jako przedsiębiorcy, pracownicy i obywatele, doskonale rozumiemy, że do obchodów Święta Niepodległości należy podejść z pełnym szacunkiem" - pisze Sadecki.

"Jednakże Polska Grupa Supermarketów uważa, iż tak szybki tryb podjęcia decyzji, stawia wielu prywatnych polskich przedsiębiorców w trudnej sytuacji. Czy wprowadzanie rozwiązania prawnego w tygodniu poprzedzającym dzień, który w głównej mierze dotyczy, nie jest wyrazem braku szacunku dla przedsiębiorców i pracowników w Polsce?" - pyta szef Polskiej Grupy Supermarketów.

"Zwracamy się do Rządu oraz Prezydenta z pytaniem, czy tego typu działania nie są pogwałceniem zasad Konstytucji Biznesu. Wprowadzanie chaosu legislacyjnego z pewnością nie pomoże w prowadzeniu jakichkolwiek działalności gospodarczych" - stwierdza.

O wstrzymanie prac nad ustawą wspólnie apelowały organizacje pracodawców i przedsiębiorców. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego napisały, że projekt narusza podstawowe standardy państwa prawa i bardzo komplikuje życie przedsiębiorców.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwracała z kolei uwagę, że sklepy nie dadzą rady zmienić harmonogramu dostaw i logistyki. Jak wskazano, jest to szczególnie ważne w kontekście dostaw produktów świeżych, które kontraktowane są z dużym wyprzedzeniem.

"Czy decyzja ta nie ośmiesza polskiego Rządu, a co za tym idzie, państwa polskiego? Czy nie oznacza to, że Rząd nie potrafił przygotować się do najważniejszego święta państwowego - dnia upamiętniającego 100 lat Niepodległości Rzeczpospolitej?" - pyta dalej Michał Sadecki.

"Na koniec oczekujemy wyjaśnienia czy przedsiębiorca otwierający sklep w poniedziałek - 12 listopada - poniesie tego konsekwencje, biorąc pod uwagę, że znaczna część pracowników wyraża chęć podjęcia pracy" - kończy swój list otwarty prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Polska Grupa Supermarketów określa się jako organizacja niezależnych detalistów branży spożywczej skupiająca rodzimy kapitał. Powstała z inicjatywy Warszawskiej Grupy Supermarketów i obecnie zrzesza blisko 600 sklepów.

Organizacja podkreśla, że "w odróżnieniu od innych tego typu sieci członkowie PGS są połączeni kapitałowo, będąc przy tym niezależnymi partnerami handlowymi, tworzą wspólną platformę zakupową".

