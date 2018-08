Amazon w Polsce ma nie tylko magazyny. Drukuje w Polsce setki tysięcy książek, teraz będzie drukował koszulki

Fot. Geoff Robinson Photography/REX Amazon drukuje w Polsce książki, które idą na cały świat. Teraz bierze się za koszulki

Amazon jest w Polsce znany głównie z wielkich centrów logistycznych. Jednak firma we Wrocławiu na potęgę drukuje też książki. Teraz rozwija nową usługę - w oparciu o podobną technologię Amazon będzie oferował druk na ubraniach.

Amazon, nim stał się jedną z największych światowych firm e-commerce, był znany przede wszystkim jako wielka, internetowa księgarnia. Nadal zresztą papierowe książki to jeden z filarów biznesu firmy z Seattle. Zamawiasz książkę z USA lub kupiłeś ulubiony japoński komiks na Amazonie? Nie zostanie do ciebie tylko wysłana. Firmie bardziej opłaca się wydrukować ją na miejscu. Robi to między innymi we Wrocławiu. Jak tłumaczy money.pl Marta Rzetelska, PR manager z polskiego Amazona, firma nie posiada fizycznie wszystkich książek, które są oferowane w jej internetowych sklepach. Po prostu zostanie wyprodukowana w jednym z centrów Amazona.

Jeśli zamówienie jest realizowane w Europie, prawdopodobnie książka zostanie wydrukowana właśnie we Wrocławiu. - Można wydrukować tu praktycznie każdą książkę, do której Amazon posiada prawa przedruku - mówi Rzetelska. Dodaje, że wrocławska drukarnia Amazona jest nie tylko największa na kontynencie, ale "może się też pochwalić najlepszymi wynikami". We Wrocławiu są często drukowane pojedyncze egzemplarze, ale zdarzają się też i całe serie.

30 tysięcy książek "made in Poland" dziennie

Trudno oszacować, ile dziennie książek wychodzi z Wrocławia w świat, głównie do europejskich klientów. Wiadomo jednak, jakie są możliwości.

- Nasz budynek we Wrocławiu jest w stanie wyprodukować ok. 30 tys. książek dziennie, a produkcja jednego egzemplarza zajmuje, w zależności od formatu, około 1 minuty. We wrocławskim oddziale Amazon posiadamy 25 czarno-białych drukarek i 6 kolorowych - opowiada Rzetelska. Zaznacza, że wszystkie książki z Wrocławia mają napis "Made in Poland".

Teraz Amazon chce zainteresować swoją ofertą aspirujących pisarzy. Bo z wrocławskim oddziale Amazona można wydrukować również swoją książkę. W Sosnowcu natomiast firma zaczyna nowy projekt, również oparty na drukowaniu. Będzie umożliwiał druk na ubraniach na zlecenie klientów. Jak zapewnia money.pl, firma otwarta jest zarówno na klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. - Dzięki naszym technologiom, możemy oferować nadruki niezależnie czy klient zamówi jedną czy ponad 500 sztuk danego artykułu, np. koszulek - mówi Rzetelska.

Sosnowiec jest pierwszym w Europie oddziałem Amazona, który korzysta z tej technologii. - Obecnie ten oddział jest na etapie rozruchu – do końca roku zainstalowanych tam zostanie 30 ultranowoczesnych drukarek - mówi nam PR manager Amazona.

