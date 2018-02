Anna Streżyńska szuka "mistrzów blockchain". Oferuje pracę dla klientów z całego świata

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Anna Streżyńska, była szefowa resortu cyfryzacji. Z administracji znów wraca do biznesu

Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji i szefowa firmy MC2 Solutions, szuka programistów. - Nie stoję nad głową, nie rozliczam z każdej godziny - zapewnia w money.pl. Jej współpracownicy będą pracować dla klientów np. z Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub Malezji. - Tam, gdzie mój wredny wzrok nie sięga - żartuje Streżyńska.

Była szefowa resortu cyfryzacji długo nie szukała nowej pracy. Po rekonstrukcji rządu nie było dla niej miejsca w ekipie Mateusza Morawieckiego. I dlatego miesiąc temu wróciła do biznesu. Stworzyła własną spółkę technologiczną, zajmie się m.in. internetem rzeczy, inteligentnymi miastami i technologią blockchain.

Firmę nazwała MC2 Solutions, czym oczywiście nawiązała do Ministerstwa Cyfryzacji, z którego niedawno odeszła. W rozmowie z money.pl opowiadała o nowej pracy i kulisach odejścia z rządu.

Nie minął nawet miesiąc, a firma już szuka nowych pracowników i współpracowników. W sieci zamieściła ogłoszenie o pracę. Szczegóły aplikacji można znaleźć na stronach spółki.

Kogo potrzebuje? M.in. blockchain deweloperów, czyli programistów doskonale czujących się nowych technologiach. W ofercie są propozycje i dla osób na stanowisku juniorskim i seniorskim. MC2 Solutions szuka współpracowników w Warszawie i Gdyni. Do tego cały czas przyjmuje CV od osób, które po prostu chcą w firmie pracować - nawet na innych stanowiskach.

- Jak bym zachęciła do pracy ze mną? MC2 Solutions to młoda firma, nie jest jeszcze skostniała i daleko jej do takiej. Oparta jest za to na ludziach, którzy się sprawdzili i w biznesie i w administracji publicznej. To ekipa, która wyszła ze mną z Ministerstwa Cyfryzacji, do tego doszły zupełnie nowe osoby. Mamy siedzibę w Warszawie, filię w Gdyni. Wszystko jest dynamiczne i dobrze rośnie - mówi money.pl Anna Streżyńska.

I przyznaje, że pracy i zadań jest więcej niż sama się spodziewała. - Dostajemy dużo zleceń, dlatego potrzebni są nam nowi ludzie do ich obsługi. Szukamy i mistrzów w fachu, i osób do przyuczenia. Prawdziwych mistrzów za wielu na rynku nie ma, więc będziemy ich odpowiednio wynagradzać - zapewnia. Konkrety usłyszą jednak tylko kandydaci.

Spółka obiecuje ciekawe projekty i możliwość rozwoju zawodowego - szkolenia, dodatkowe certyfikaty, współpracę z dużymi firmami. Wszystko na wybranym przez pracownika sprzęcie. To on decyduje, na czym chce działać. W grę wchodzi również praca zdalna, nie trzeba siedzieć w biurze. Warszawskie mieści sie tuż nad galerią Złote Tarasy.

Fragment ogłoszenia o pracę MC2 Solutions

Oprócz doświadczenia i znajomości języków programowania, kandydat musi też być samodzielny. I to jeden z ważniejszych wymogów, jakie Streżyńska stawia przed chętnymi do pracy dla niej.

- U mnie nie pracuje się tak, że ktoś stoi nad człowiekiem, pilnuje go, poprawia, rozlicza z każdej godziny. Zawsze stawiałam i stawiam na samodzielność współpracowników. Chcemy, by wszyscy czuli się współtwórcami firmy. I dlatego w planach są pakiety uwzględniające udział poszczególnych pracowników w zysku. Ale w zamian wymagamy, by ludzie byli samodzielni - dodaje.

- Dostaliśmy dużo zleceń, również z zagranicy. Muszę mieć pewność, że wysłany tam człowiek sobie poradzi. A będzie przecież daleko od mojego wrednego wzroku - żartuje Streżyńska. Firma dostaje zapytania ofertowe z krajów arabskich, Hiszpanii, Malezji, Rosji, Niemiec i Czech.

MC2 Solutions to wspólna inicjatywa Anny Streżyńskiej, jej dwóch współpracowników oraz inwestora - Viktora Romaniuka, czyli założyciela firmy Kinguin.

- W zespole mam najbliższych współpracowników z MC, w tym Szefa Pionu IT, Arka Szczebiota, oraz Roberta Kalbarczyka, który odpowiadał u nas za transformację instytucji w sprawny "software house". To podstawa dobrego zarządzania naszą firmą. Mamy analityków, architektów, klasycznych deweloperów - opowiadała Anna Streżyńska w wywiadzie dla money.pl, gdy ogłaszała informację o nowym projekcie.