Będą kontrole szczepień wśród cudzoziemców

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowują wspólne rozporządzenie w sprawie kontroli szczepień wśród cudzoziemców. Narzuci ono nowe obowiązki na pracodawców.

W omawianym dokumencie może znaleźć się zapis, że przedsiębiorca, który przyjmuje obcokrajowca do pracy, musi zadbać o stan jego zdrowia. O takiej możliwości mówił na antenie radia RMF FM Jarosław Pinkas, czyli Główny Inspektor Sanitarny.

Jak pisaliśmy w money.pl, w tej chwili nie ma jasnych procedur w Polsce dotyczących sprawdzania szczepień pracowników przybywających z zagranicy.

- Problem jest, natomiast z tym problemem możemy sobie poradzić. O epidemii możemy mówić, kiedy nie radzimy sobie z problemem i rzeczywiście przerasta to nasze oczekiwania – stwierdził Pinkas, komentując aktualne problemy z liczbą zachorowań na odrę w Polsce.

Koszty epidemii odry liczyć będziemy w setkach milionów

Pinkas odniósł się także na temat działalności ruchu antyszczepionkowego. Skrytykował projekt Stop NOP, który chce, aby szczepienia były dobrowolne (Sejm skierował ten projekt do komisji zdrowia). – Jest to projekt niebezpieczny dla narodu – stwierdził. Podkreślił, że wszystkie szczepienia powinny być obowiązkowe i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. – Jesteśmy narodem, który kocha wolność, który nie znosi kolejnych praw, które odbierają jakoś im tę wolność – dodał jednak.

Jarosław Pinkas

Szef GIS wyjaśnił także, co powinny robić osoby, które miały kontakt z zakażonymi odrą. Pinkas powiedział, że tacy ludzie mają 72 godziny na zaszczepienie się przeciwko tej chorobie.

