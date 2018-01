Badanie piersi. Polskie urządzenie coraz popularniejsze

Fot. mat. prasowe Braster

2 751 - tyle badań wykonały w zeszłym roku kobiety przy użyciu urządzenia Braster - podała spółka. Urządzenie, opracowane przez polskich naukowców może wykrywać m.in. raka piersi. Badanie można wykonać samodzielnie w domu.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Dzięki temu opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi.

Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

Jak podaje firma, w czwartym kwartale kobiety wykonały przy użyciu tego urządzenia 721 badań, zaś w całym ubiegłym roku liczba ta sięgnęła 2 751 badań.

- Sprzedaż spółki w IV kwartale 2017 roku osiągnęła 34 urządzenia i 1 570 pakietów badań - czytamy w komunikacie. 49 proc. sprzedaży stanowił pakiet sześciu badań, 26 proc. sprzedaży pakiet 12 badań, a 25 proc. sprzedaży pakiet 24 badań.

- Od początku wprowadzenia produktu na rynek, spółka sprzedała łącznie 2 696 urządzeń i 1 189 abonamentów oraz 1 570 pakietów badań, natomiast z prawa zwrotu skorzystało 10 osób, a apteki łącznie zwróciły 215 urządzeń - czytamy także.

Jak pisaliśmy już w money.pl, polski rynek jest już dla firmy za ciasny. Braster chce także zdobyć zagranicę. Na to, by obsłużyć zagranicznych klientów, firma emituje zresztą nowe akcje. Plany obejmują m.ion. Irlandię, gdzie liczy na sprzedaż na poziomie ok. 10 tys. urządzeń w ciągu trzech lat.

- Niezwłocznie po rozpoczęciu pilotażu w Irlandii planujemy uruchomienie kolejnych pilotażowych wdrożeń systemu Braster w Holandii i Portugalii - zapowiadał w czerwcu Marcin Halicki, prezes firmy Braster. - We wszystkich przypadkach naszym celem będzie przetestowanie rozwiązań informatycznych, logistycznych sprzedażowych oraz budowę świadomości wśród lekarzy na poszczególnych rynkach.

Na kolejne rynki (Niemcy, Japonia, Korea) firma planuje wejść w roku 2018.