Ekspert z MIT dla money.pl: „Młodzi przedsiębiorcy robią dobre aplikacje, ale to starsi wiedzą jak budować relacje z klientami i dostawcami”

Fot. MIT J. Daniel Kim: "Startupy zakładają głównie ludzie w średnim wieku"

„Nie ma czegoś takiego jak idealny wiek przedsiębiorcy” – mówi money.pl J. Daniel Kim z MIT. Naukowiec przyznaje jednak, że przedsiębiorcom bliżej do Raya Kroca niż Marka Zuckerberga. Zapytaliśmy też o to, jak daleko jest Polsce do Doliny Krzemowej.

Marcin Łukasik, money.pl: Porozmawiajmy o zakładaniu firm. Czy wiek przedsiębiorcy ma znaczenie?

Dr J. Daniel Kim, MIT (Instytut Technologii w Massachusetts)**: Jak najbardziej. Z naszych badań wynika, że wiek jest mocno powiązany z byciem przedsiębiorcą. Nasze wnioski płyną z kompleksowych danych, opracowanych na podstawie dużej grupy badawczej. Przyjrzeliśmy się ponad 2 mln 700 tys. startupów w Stanach Zjednoczonych, założonych pomiędzy 2007 i 2014 rokiem. Rozmawialiśmy zarówno z założycielami, jak i całymi zespołami. Okazuje się, że startupy zakładają głównie ludzie w średnim wieku, a nie osoby młode, jak powszechnie się wydaje.

Istnieje mit, że młody wiek jest kluczem do sukcesu. Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, David Karp – oni wszyscy założyli firmy, gdy mieli ok. 20 lat. Czy ten mit ma niewiele wspólnego z prawdą?

Nasze badania obalają to przekonanie, że tylko młodzi ludzie mają monopol na rozkręcenie dobrze prosperującego biznesu. Dane mówią same za siebie. Starsi przedsiębiorcy osiągają lepsze rezultaty. To oni nakręcają wzrost zatrudnienia, szybciej wprowadzają swoje firmy giełdy (IPO) albo wychodzą z inwestycji czy dokonują fuzji i przejęć (M&A).

Czy istnieje zatem idealny wiek, w którym najlepiej pomyśleć o założeniu firmy?

Nie ma czegoś takiego, jak „idealny wiek przedsiębiorcy”. Wiek to tylko cyfry. Wiele zależy od gałęzi przemysłu, w której chcemy stawiać kroki, a także od głównej idei, na której oparty jest startup. Natomiast na podstawie naszych badań, a także wielu historii które opisują media, możemy stwierdzić że nigdy nie jest za późno na założenie własnej firmy.

Gdybyśmy mieli pożonglować wizerunkiem z popkultury, to przedsiębiorcy bliżej do Marka Zuckerberga – młodego geniusza w klapkach i bluzie – czy np. Raya Kroca – pana w średnim wieku pod krawatem?

Zdecydowanie, w tym świecie rządzą poważne stroje i średni wiek. Przeciętny wiek założyciela firmy to 42 lata. Często są to osoby, które zdobyły wcześniej doświadczenie w korporacji. Co więcej, dopiero 45 letni przedsiębiorca może pochwalić się dochodową inwestycją.

Ale chyba nie można powiedzieć, że młodzi przedsiębiorcy nie mają wcale mocnych stron?

Młodzi przedsiębiorcy mają dryg do współpracy z konsumentami (B2C). Nasze badania pokazują, że tacy przedsiębiorcy wiodą prym jeśli chodzi o tworzenie aplikacji mobilnych, które wpływają na zachowania konsumentów, ułatwiają im podejmowanie decyzji. Dużą przewagą młodych biznesmenów jest ich kreatywne myślenie. Kreatywność rozumiemy jako patrzenie na problemy z innej perspektywy, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. To z kolei oznacza, że młodzi potrafią analizować problem, zadawać pytania, domagać się informacji zwrotnej.

To co decyduje o przewadze dojrzałych założycieli firm?

Nie mamy szczegółowych danych na ten temat. Opierając się wyłącznie na obserwacjach mogę powiedzieć, że starsi przedsiębiorcy posiadają umiejętności, których młodsi nie mieli kiedy nabyć. Chodzi o zarządzanie zespołem, finansami, decyzyjność, doświadczenie w sprzedaży i marketingu. Takie umiejętności wynosi się z korporacji. Starsi przedsiębiorcy czują się lepiej w obszarze B2B. Wiedzą, jak budować relacje z innymi firmami oraz dostawcami. Mają wiedzę, doświadczenie i sieć kontaktów, które często mają kluczowe znaczenie dla zbudowania lukratywnego biznesu.

To co moglibyśmy zasugerować młodej osobie, która garnie się do biznesu? Skończ szkołę, pójdź do korporacji i dopiero wtedy myśl o własnej firmie?

Nie posunąłbym się tak daleko. Wyjątkowi ludzie osiągają wyjątkowe rzeczy. W tej sytuacji wiek nie gra roli. Można być młodą osobą i jednocześnie szefem firmy, która osiąga wysoki wzrost. Natomiast mamy dowody na to, że wiele osób, które uchodzą za gwiazdy startupów mogłyby osiągnąć zacznie więcej, gdyby wcześniej miały jakieś doświadczenie.

A co ma większe znaczenie dla budowania wartości przedsiębiorstwa? Pieniądze czy kapitał ludzki?

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że doświadczenie zawodowe – tak definiujemy kapitał ludzki – ma niesłychane znaczenie w każdej działalności. Nieważne, czy jest to duże przedsiębiorstwo czy startup. Wraz z wiekiem udaje się gromadzić wiele zasobów. Chodzi i o środki finansowe, i o doświadczenie. Ciężko ocenić, czy coś ma większe znaczenie. Myślę, że pieniądze i kapitał ludzki idą w parze.

Na koniec zapytam jeszcze o Polskę. Do Doliny Krzemowej nam daleko, ale mamy ciekawy ekosystem startupów. Czy słyszał pan coś o polskich firmach, produktach czy inwestycjach?

Przyznam, że nie jestem ekspertem jeśli chodzi o Polskę. Natomiast mam świadomość, że w waszym kraju dużo się inwestuje w rozwój ekosystemu przedsiębiorczości. Myślę, że głównym wyzwaniem może być sytuacja polityczna. Inwestorzy obserwują decyzje gospodarcze rządu. Ponadto, od firm oczekuje się większej innowacyjności, co przekłada się na większą konkurencję. Jestem ciekaw, jak ta trajektoria będzie się kształtować.

** J. Daniel Kim jest doktorem w MIT – Instytucie Technologii w Massachusetts – największej prywatnej politechnice w USA. Zajmuje się badaniem przedsiębiorczości, zarządzania kapitałem ludzkim oraz fuzji i przejęć. Współtworzył pracę naukową pod kierownictwem Pierre’a Azoulay’a o wieku przedsiębiorców najlepiej rosnących firm („Age and High-Growth Entrepreneurship”).

