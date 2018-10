Expo 2020 w Dubaju także dla małych i średnich polskich firm

Fot. Expo2020 Firmy ciągle mają szansę, by zaprezentować się na Expo w Dubaju

- Na Expo 2020 zaprezentują się znane polskie firmy, ale też te mniejsze, z sektora MŚP. Dotychczas eksportowały one głównie do UE, a może czas, żeby wyjrzały na rynki pozaunijne - mówi szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- Na Expo w Dubaju zaprezentujemy nie tylko największe firmy o wyrobionej marce, ale też przedsiębiorców z sektora MŚP: od producentów żywności po fintechy - mówi PAP szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula.

- Mamy bardzo dużo małych i średnich firm, które dotychczas eksportowały głównie do Unii Europejskiej, a może czas, żeby wyjrzały na rynki pozaunijne - dodał szef PAIiH. Zaznaczył jednak, że jeszcze nie wyłoniono wszystkich firm, które dostaną szansę, by zaprezentować się w Dubaju. - Odbyła się pierwsza runda, podczas której wyłoniliśmy firmy-partnerów, ale będziemy organizowali też następne konkursy. Chcielibyśmy żeby tych firm było więcej - mówił PAP Pisula.

Expo 2020 w Dubaju ruszy 20 października 2020 r. i potrwa aż do 10 kwietnia 2021 r. Organizatorzy imprezy szacują, że w tym czasie wystawę odwiedzi około 25 mln osób z 200 krajów z całego świata. - Niektóre szacunki mówią o tym, że nasz pawilon może odwiedzać do kilku tysięcy osób dziennie - dodał Tomasz Pisula. Budowa pawilonu narodowego oraz przygotowanie wystawy wewnętrznej ma kosztować Polskę ok. 40 mln zł.

