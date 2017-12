Coraz więcej ataków hakerskich na firmy. Nie umiemy się bronić

Ponad 90 proc. polskich przedsiębiorców doświadczyło co najmniej kilkudziesięciu ataków hakerskich w ciągu roku. Zarówno udanych, jak i nieudanych - wynika z danych firmy Check Point. Polskie firmy są - w porównaniu ze światowymi - bardzo słabo przygotowane do opierania takich ataków.

W sobotę świat został zaatakowany przez hakerów ponad 4 miliony razy. To na tle danych raportu Check Point Cyber Attack Map klasyfikuje 25 listopada jako dzień spokojny. Średnio bowiem w ciągu doby na całym świecie atakowanych jest 6,5 miliona firm i osób na całym świecie.

Co druga firma w Polsce nie jest przygotowana na atak hakerów. Zobacz wideo:

Jak podaje Rzeczpospolita, te liczby z roku na rok rosną. W 2017 r. liczna cyberataków wzrosła w porównaniu z rokiem 2016 o 38 proc. Polska została zaatakowana o 50 proc. więcej razy niż w 2016 r. Pod względem bezpieczeństwa znajdujemy się na 7. miejscu w Europie. Natomiast na światowej mapie zagrożeń cyberatakami znajdujemy się na 108. miejscu.

Cyberatak to dla przedsiębiorstwa straty finansowe i możliwa utrata danych. Ponad 30. Proc atakowanych firm ponosi je w wyniku działań hakerów. Średnie firmy przeciętnie tracą przez cyberprzestępców około 1,5 mln zł rocznie.

Wojciech Głażewski, country manager Check Point Software Technologies podczas prezentacji raportu o atakach w sieci przestrzegał, że takich działań przestępczych będzie więcej. Są coraz prostsze do przeprowadzenia, a firmy nie są dostatecznie przygotowane do ich odpierania.

– Dziś w internecie są dostępne narzędzia, które pozwalają specjalistom średniego szczebla dokonywać skutecznych ataków i stworzyć realne zagrożenie dla organizacji. Tymczasem w Polsce w wielu firmach wciąż nie ma osób bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieciowe i tworzenie odpowiedniej polityki – powiedział Głażewski.

Eksperci ostrzegają też przed atakami na firmowe telefony. Bardzo popularne są zwłaszcza atakujące systemy Android wirusy typu malware, takie jak Triada.

Według Badania Stanu Bezpieczeństwa Informacji w Polsce 2016 przeprowadzonego przez PwC tylko 46 proc. firm w naszym kraju ma strategię i regulaminy cyfrowego bezpieczeństwa. Pozostajemy daleko w tyle za średnią światową, która wynosi aż 91 proc.

Według firmy Check Point ataki hakerskie nasilają się w święta i wielkie wyprzedaże, takie jak zbliżający się cyber-poniedziałek. Zagrożone są m.in dane klientów robiących zakupy online, w tym na platformie AliExpress.

Cyber criminals are always trying to steal #online shopper #data, especially during the #holiday. The most recent case involves @AliExpress_EN being infected by malicious #JavaScript. Read our full research investigation and stay alert when shopping online https://t.co/h71MmrByPo pic.twitter.com/iMjI13RzZC