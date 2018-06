Ludzie nie marzą o charyzmatycznych przywódcach. Chcą szczerych i wiarygodnych relacji z szefami

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Jakiego lidera potrzebujemy? Jakiego szefa chcemy? Ekspert podkreśla, że takiego, któremu możemy zaufać

- Menedżer to zawód o potężnej odpowiedzialności społecznej. Nie tylko decyduje o celach biznesowych, nie tylko w jakim kierunku pójdzie rynkowo organizacja. Menedżer to człowiek, który decyduje o satysfakcji i komforcie pracy ludzi, z którymi współpracuje. Siłą rzeczy ma wpływ na całe ich życie - mówi Agnieszka Pieczyńska, konsultant i właścicielka firmy doradczej Interim Manager.

Ekspert tłumaczy, że w dzisiejszym świecie panuje nurt, zwracający ogromną uwagę na charyzmatyczność liderów. Mówi się, że taka osoba musi porywać innych. Prowadzić ich w określonym przez siebie kierunku i robić to w taki sposób, że ludzie zaczną za nim podążać, podziwiając i ufając jego autorytetowi.

Pieczyńska stawia pytanie, czy naprawdę kogoś takiego potrzebujemy. Uważa, że ludzie nie marzą o charyzmatycznych przywódcach, tylko chcą normalnym relacji ze swoimi szefami. Oczekują od nich sprawiedliwości, jasnych zasad, które wszyscy są w stanie zaakceptować, i konsekwentnego ich przestrzegania.

- Dlatego zarządzanie to misja. To nie rozkazywanie, wydawanie poleceń, egzekwowanie. W zarządzaniu chodzi o to, żeby być skutecznym, czyli znać metody, sposoby i żeby być po prostu przyzwoitym. Umieć z szacunkiem budować relację z innymi ludźmi - ocenia.

Na swoim blogu wyjaśnia, że dobry szef to nie lider sekty, w której nie ma „ale”, nie administrator, dla którego liczą się jedynie strategie, narzędzia i techniki, tylko ktoś, kto potrafi nawiązać z ludźmi szczerą, wiarygodną relację. Dzięki niej łatwiej działać, korzystając ze swoich zalet i akceptując wady.

- I wbrew obiegowej opinii „profesjonalistów”, że „nie musimy się lubić”, ludzie właśnie chcą lubić swoich szefów i chcą wiedzieć, że oni też ich lubią - czytamy na stronie „pieczynska.com.pl”.

