"Mnie! Wybierz mnie!". Firmy wydają miliardy na kuszenie pracowników

Wydatki firm na działania wspierające ich wizerunek rosną. I to ponad 1/3, czyli do 1,7 mld zł rocznie. Korporacje nazywają to employer brandingiem (budowanie marki pracodawcy).

Rosną trudności ze znalezieniem pracowników. Wzrasta więc zainteresowanie employer brandingiem, czyli wspieraniem firmowego wizerunku na rynku pracy. Prezes firmy doradczej HRM Institute Anna Macnar, w przygotowanej dla „Rzeczpospolitej” analizie zwraca uwagę, że o ile małe i średnie firmy na takie działania nie wydają więcej niż 100 tys. zł, o tyle duże firmy przeznaczają na ten cel 2-3 mln zł rocznie.

Macnar szacuje, że tegoroczne wydatki firm na działania wizerunkowe na rynku pracy wzrosną do 1 mld 680 mln zł. To o 1/3 więcej, niż rok temu. Co więcej, jak wynika z badania HRM Institute, już ponad połowa z 393 ankietowanych firm twierdzi, że ma strategię kształtowania swojego wizerunku pracodawcy (o 7 pkt. proc. więcej niż przed rokiem). Kolejne 24 proc. firm przyznaje, że pracuje nad taką strategią.

Walka o pracownika

Headhunterzy są zgodni co do jednego. Panuje rynek pracownika, a nie pracodawcy. I trzeba się do niego dostosować. To kandydaci przebierają w ofertach, dlatego wizerunek firmy na rynku pracy staje się bardzo istotny.

Potwierdza to badanie przeprowadzone przez firmę rekrutacyjną Antal. Ponad 2/5 specjalistów i menadżerów wskazało, że ceniona marka pracodawcy jest jednym z warunków mogących skłonić ich do rozważenia oferty.

Macnar dodaje na łamach „Rzeczpospolitej”, że w employer brandingu nie chodzi jedynie o budowanie wizerunku wśród kandydatów do pracy. Firmom zależy też, by ten wizerunek był równie dobry u już zatrudnionych pracowników.

Ostatni raport KPMG wskazuje, że blisko 4 na 10 firm zmaga się z niekontrolowanymi odejściami, a rotacja fachowców stanowi problem dla niemal 80 proc. firm.

To żniwa dla firm specjalizujących się w budowaniu wizerunku pracodawców na rynku pracy. Zapytań o takie oferty z miesiąca na miesiąc przybywa. W ciągu tylko tego półrocza niemal 3-krotnie więcej firm, niż rok temu szukało wsparcia w employer brandingu. Trend z pewnością jeszcze długo się utrzyma.

