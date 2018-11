Ten rok zakończy się upadłością dla prawie 600 firm. Tendencja lekko spadkowa

Fot. 777546 / pixabay.com (CC0 Public Domain) Nie wszystkie firmy potrafią na siebie zarobić.

Eksperci spodziewają się, że do końca roku może upaść jeszcze około 100 firm. Bilans całego roku nie powinien jednak przekroczyć okrągłych 600. Statystyki mogłyby być gorsze, ale często zamiast upadłości, firmy wybierają restrukturyzację.

Do końca września 2018 roku opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 443 upadłości firm - wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, że będzie ich w całym roku nieco mniej niż 600, czyli podobnie jak w 2017, kiedy było ich 591 oraz w 2016, gdy upadło 606 podmiotów.

Mimo wciąż wielu upadających firm, eksperci COIG zauważają, że na przestrzeni ostatnich lat widać lekką tendencję spadkową w tym zakresie.

"Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 roku firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań, zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne" - czytamy w raporcie.

Takich postępowań do końca września było 346. W całym roku może być ich około 600, wobec 348 w 2017 i 212 w 2016 roku. Najwięcej z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) - 56,66 proc. Prawie 25 proc. to indywidualne działalności gospodarcze.

Polscy przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać istotne korzyści płynące z wejścia w postępowanie restrukturyzacyjne, dające możliwość sprawnego wyjścia z długów i nowego startu w biznesowej rzeczywistości - zauważa Anna Grudzień-Kurpiewska, radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Ze spirali zadłużenia można się wydostać przez upadłość konsumencką

Wskazuje, że zawieszenie postępowań komorniczych z mocy prawa i zawarcie układu z wierzycielami to często najskuteczniejsze rozwiązanie, chroniące firmę przed upadłością i zakończeniem działalności.

Jak podaje COIG, w tym roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęły firmy z branży przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy samochodów i motocykli oraz budownictwa. Stanowią one prawie 75 proc. wszystkich przedsiębiorstw, objętych procesem restrukturyzacji w Polsce.

Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie wielkopolskim (17,63 proc.) i mazowieckim (15,32 proc.).

Liczba upadłości i restrukturyzacji po trzech kwartałach 2018





źródło: Coface

- Restrukturyzacja to skuteczny sposób na naprawę kondycji firmy i dobrą kontynuację działalności, prowadzącą ponownie do osiągania zysków. Natomiast upadłość jest równoznaczna z zakończeniem działalności przedsiębiorstwa. Dlatego wzrost liczby procesów restrukturyzacyjnych należy odczytywać jako pozytywny sygnał - komentuje Grudzień-Kurpiewska.

