Nastroje małych firm najlepsze od ośmiu lat. Bank Pekao podzielił się wynikami badań

Fot. East News Bank Pekao zapytał o zdanie prawie 7 tysięcy przedsiębiorstw.

Po raz pierwszy od 8 lat w małych firmach dominowali optymiści - wynika z badania Banku Pekao. Ogólny Wskaźnik Koniunktury, główny miernik nastroju przedsiębiorców w realizowanym przez bank badaniu, przekroczył barierę stu punktów.

Tegoroczny "Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017", zatrudniających do 49 osób, stoi pod znakiem rekordowych wyników. Właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takimi optymistami. Chodzi zarówno o ich biznes i perspektywy rozwoju, jak i o sytuację gospodarczą w kraju - podało Bank Pekao.

Wyliczony przez bank Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2017 r., główny miernik nastroju przedsiębiorców, jest najwyższy w historii badań - czytamy w komunikacie banku. Po raz pierwszy wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego. Oznacza to, że statystycznie po raz pierwszy od ośmiu lat dominowali w badaniu optymiści.

Przedsiębiorcy ocenili lepiej niż przed rokiem każde z 8 zagadnień będących przedmiotem badania nastrojów. Dobrze oceniana jest zarówno sytuacja firmy i perspektywy biznesu, jak i sytuacja gospodarcza. W tegorocznym badaniu ocena gospodarki była obszarem, który najbardziej zyskał w stosunku do poprzedniego badania. Różnica rok do roku wyniosła aż 10,5 pkt. Nie sprawdziły się zatem pesymistyczne oceny perspektyw z ubiegłorocznego badania - podkreśla bank.

"Wciąż bardzo wysoko oceniane jest zatrudnienie (w ubiegłorocznym badaniu ocenione najwyżej ze wszystkich obszarów). Wskaźnik zanotował niespotykany dotąd poziom, co było wynikiem rekordowo niskiego bezrobocia, sytuacji na rynku pracy i bardzo dobrej koniunktury" - czytamy.

Firmy chcą brać kredyty i się rozwijać

Bardzo wysoko oceniony został także dostęp do finansowania zewnętrznego, co idzie w parze z rosnącym odsetkiem firm korzystających z kredytu przy finansowaniu działalności. W badaniu odnotowano bowiem rekordowy odsetek firm korzystających z kredytu obrotowego do finansowania działalności bieżącej - wyniósł on 28,3 proc. 8 lat temu z zewnętrznego finansowania korzystała tylko co piąta firma.

- Analizując wyniki prowadzonych badań na przestrzeni lat, widzimy, że wyraźnie spada niechęć do zadłużania się, a firmy coraz bardziej dostrzegają zalety korzystania z kredytu bankowego - skomentował Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao nadzorujący pion małych i średnich przedsiębiorstw.

- Co ważne, badanie pokazuje, że dostęp do finansowania zewnętrznego nie stanowi znaczącej bariery dla mikro i małych przedsiębiorstw. Warto też zwrócić uwagę, że w inwestycjach systematycznie rośnie udział leasingu jako źródła finansowania środków trwałych - dodał.

Z badania wynika, że silna koniunktura u głównych partnerów Polski jest wsparciem dla eksportu firm z tego segmentu. Działalność eksportową w 2017 roku deklarowało 16 proc. mikro i 37 proc. małych firm. Młode firmy nie boją się wyjść na rynki zagraniczne - odsetek eksporterów wśród nich wynosi 18,7 proc.

Eksporterzy większymi optymistami

Przedsiębiorcy eksportujący towary i usługi bardziej optymistycznie oceniają swoje przychody, niż firmy działające tylko w kraju. Wskaźnik oceny przychodów z eksportu wyniósł 107,2 pkt wobec wskaźnika 102,1 pkt dla przychodów ogółem.

Projekty inwestycyjne w roku 2017 zrealizowało 69 proc. małych firm i 48 proc. mikro firm. 82 proc. wydatków inwestycyjnych w 2017 roku dotyczyło kwot poniżej 100 tys. zł. Na 2018 r. firmy planują wyższe wydatki (wzrost o 10 pkt dla wydatków powyżej 100 tys. zł).

Branża produkcyjna od lat liderem inwestycji, ale badanie pokazało, że przyspiesza handel. Najbardziej popularne wydatki dotyczą kategorii: wyposażenie, narzędzia i przyrządy (51 proc.), maszyny i urządzenia (44 proc.) oraz środki transportu (31 proc.).

Badanie pokazało też, że technologie cyfrowe w mikro i małych firmach są wciąż niewykorzystaną szansą na rozwój i ekspansję zagraniczną.

Raport jest rezultatem wywiadów telefonicznych z właścicielami 6 900 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, a także obszarów takich jak inwestycje, eksport czy innowacyjność.