Od przyczyny problemu do jego rozwiązania, czyli skuteczna walka z cellulitem w SC Beauty Clinic

Cellulit to problem, który dotyka ponad 90% kobiet. Nie tylko tych zmagających się z nadwagą, ale także szczupłych. Walka z nim to proces długi, wymagający samozaparcia i systematyczności, a także zmiany wielu nawyków, na co często trudno sobie pozwolić w wymiarze, który może przynieść zadowalające rezultaty.

Dlatego z pomocą przychodzą gabinety medycyny estetycznej i zabiegi pozwalające na znacznie szybsze, a przede wszystkim skuteczne pozbycie się tzw. skórki pomarańczowej. Usuwanie cellulitu to jedna ze specjalności SC Beauty Clinic, która podchodzi do problemu bardzo indywidualnie.





Z racji budowy tkanki tłuszczowej i działania estrogenów cellulit to przypadłość kobiet. Objawia się występowaniem najczęściej na udach, pośladkach oraz brzuchu charakterystycznych zgrubień, które swoim wyglądem przypominają skórkę pomarańczy. Jest to wynikiem nieprawidłowego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i innych produktów przemiany materii, powodującego zniekształcenia podskórne. Nie u każdej z pań są one jednak widoczne. Zwłaszcza w początkowej fazie, kiedy zmiany dostrzec można jedynie podczas ściskania skóry. Nie powinny być one mimo to lekceważone, gdyż początkowe stadium z czasem przekształca się w kolejne, bardziej zaawansowane i trudniejsze do pozbycia się.W SC Beauty Clinic w zależności od przyczyny problemu, a więc zgodnie z koncepcją kosmetologii personalizowanej, specjaliści dobierają metodę leczenia indywidualnie do potrzeb pacjenta. Poza zabiegami w gabinecie doświadczony zespół SC Beauty Clinic proponuje działania wspomagające leczenie poprzez skutecznie dobraną dietę, aktywność fizyczną oraz odpowiednie suplementy.

Jednym z najskuteczniejszych zabiegów gabinetowych jest karboksyterapia. W SC Beauty Clinic wykonywana za pomocą urządzenia CARBOXYTHERAPY DUAL XT® znajduje zastosowanie także w szeregu innych procedur medycyny estetycznej, gdzie osiąga równie spektakularne rezultaty. Karboksyterapia wykorzystuje medyczny dwutlenek węgla, który wstrzykiwany śród- lub podskórnie wpływa na pobudzenie mikrokrążenia i dotlenienie komórek oraz eliminację toksyn, skutkując rozbijaniem tkanek tłuszczowych uwidaczniających się dotychczas właśnie w postaci skórki pomarańczowej. Ponadto zabieg stymuluje syntezę nowych włókien kolagenu. Daje to efekt w postaci dogłębnej rewitalizacji oraz widocznej poprawy jakości skóry.



Stosunkowo nowym, nieinwazyjnym sposobem efektywnej redukcji cellulitu, dostępnym w ofercie SC Beauty Clinic jest fala akustyczna wytwarzana za pomocą urządzenia Cellar(TM) AWT®. Jest to opatentowana technologia wykorzystująca sprzężone powietrze, które generuje wspomniane fale akustyczne, zwane też falami uderzeniowymi. Docierają one do głęboko położonej tkanki podskórnej, gdzie oddziałująca na nią energia wywołuje biologiczne i mechaniczne reakcje, prowadzące do znacznej redukcji cellulitu. Fala akustyczna z użyciem urządzenia dostępnego w SC Beauty Clinic jest rewolucyjną metodą, której skuteczność potwierdzają badania kliniczne.



Usuwanie cellulitu warto traktować jako działanie służące nie tylko względom estetycznym, ale także poprawiające kondycję skóry.



