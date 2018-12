PGE nawiąże współpracę z czterema startupami. Pomogą lepiej obsługiwać klientów

Fot. wikimedia commons (CC-BY-SA-3.0-PL)

Cztery startupy będą miały szansę nawiązać współpracę z Polską Grupą Energetyczną (PGE) ramach programu akceleracyjnego spółki, podała PGE Obrót. Przegląd i wybór najlepszych rozwiązań odbył się w ramach projektu Innovation Pitch, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) i PGE Nowa Energia, spółkę odpowiedzialną w Grupie PGE za zarządzanie innowacjami. Celem projektu było znalezienie najlepszych pomysłów z zakresu e-commerce, zdalnej obsługi klienta, komunikacji wewnętrznej i tworzenia nowych produktów.

"Branża energetyczna to niezwykle interesujący obszar, w którym nakłada się na siebie szereg aktywności i procesów, dzięki czemu jest to doskonałe miejsce na testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Potrzebę digitalizacji widać przede wszystkim w sprzedaży i obsłudze klientów detalicznych. Oczekiwania klientów rosną wraz z rozwojem technologii, a my chcemy wychodzić im naprzeciw" - powiedział wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Śliwa, cytowany w komunikacie.

Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt startupów z pomysłami znajdującymi się na różnych etapach rozwoju. Do finału przeszło sześć podmiotów z rozwiązaniami, które najlepiej odpowiadały oczekiwaniom organizatorów. Do pilotażu i komercyjnego wdrożenia wybrane zostały cztery startupy, podano również.

"Liczba i przede wszystkim jakość projektów zgłoszonych do konkursu Innovation Pitch pokazuje olbrzymi potencjał drzemiący w synergii dużej marki z tradycjami, posiadającej rozbudowaną sieć sprzedażową i marketingową, z firmami nowej generacji odznaczającymi się kreatywnością oraz wysokim poziomem świadomości technologicznej. W PGE Obrót, która jest liderem na polskim rynku sprzedaży energii, stawiamy na zrównoważony rozwój. Z jednej strony będąc firmą przyjazną klientowi w tradycyjnych kanałach kontaktu, a z drugiej strony, aktywnie rozwijając elektroniczne kanały zdalne. Tutaj widzimy dużą rolę startupów i liczymy na ich rozwiązania" - stwierdził wiceprezes PGE Obrót Jan Mądrzak, odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta.

Firma Billon opracowała projekt oparty o technologię blockchain, który ma wprowadzić obsługę klienta w kolejny wymiar technologiczny. Pozwala on na zapisywanie i przetwarzanie regulowanych walut oraz dokumentów bezpośrednio na blockchainie przy prawie zerowych kosztach obsługi. Na tej podstawie Billon tworzy rozwiązania wprowadzające tę technologię do masowego użytku w zarządzaniu pieniędzmi i danymi, od nagród motywacyjnych przez mikropłatności po repozytorium dokumentów, podano.

"Równie ciekawym rozwiązaniem jest pomysł firmy EpicVR, która przygotowała aplikację wirtualnej rzeczywistości, wspierającej sprzedaż w Internecie. Klient mając wizualizację oferowanych produktów oraz możliwość samodzielnego komponowania oferty, bardziej angażuje się w proces zakupowy. Pomysł ten będzie można wykorzystać w PGE eSklep" - czytamy dalej.

PROA Technology pokazuje, jak roboty mogą wspomagać aktywność pracowników biura obsługi klienta, zapewniając tym samym komfortową obsługę klientom. Firma dostosowuje do indywidualnych potrzeb każdego klienta wirtualnych asystentów (roboty softwarowe), którzy wspierają procesy biznesowe, autonomicznie wykonując powtarzalne zadania w interakcji z systemami informatycznymi, dokumentami Microsoft Office lub bazami danych.

Z kolei firma GrywIT oferuje pierwszą na rynku kompleksową mobilną aplikację wspierającą zaangażowanie i zwiększającą efektywność w wielu obszarach firmy, np. HR, sprzedaż czy produkcja. Na podstawie testów badających efektywność pracowników i co na nią wpływa powstał kompleksowy produkt (GrywITacja), czyli mobilne programy motywacyjne i rozwojowe, które skutecznie zwiększają zaangażowanie i pozwalają osiągnąć cele biznesowe w organizacji, wskazano także.

"Z wybranymi podmiotami będzie współpracował Akcelerator PGE - projekt powołany w spółce PGE Nowa Energia po to, aby aktywnie działać na rynku startupowym, szukać jak najlepszych rozwiązań i dążyć do ich biznesowego wdrożenia" - podsumowano.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.