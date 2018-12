Ponad 160 mln zł dla firm z Wielkopolski. Preferencyjne pożyczki w ramach Jeremie2 szybko się rozchodzą

Fot. East News/WLODZIMIERZ WASYLUK/REPORTER

Z preferencyjnych pożyczek i poręczeń unijnych w ramach projektu Jeremie2 skorzystało od sierpnia 2017 roku 1000 firm w Wielkopolsce, do których trafiło ponad 162 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Są to środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), którymi zarządza BGK.

"Województwo wielkopolskie to region, w którym najwięcej przedsiębiorców korzysta z instrumentów zwrotnych. Zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa (802). Projekt Jeremie2 zapewnił również finansowanie dla 181 małych i 17 średnich firm. Blisko 25% z nich to nowe podmioty (tzw. startupy)" - czytamy w komunikacie.

Łączna suma udzielonego finansowania wyniosła ponad 162 mln zł, z czego pożyczki stanowiły 141 mln zł, zaś poręczenia 21 mln zł. Najchętniej po wsparcie sięgali przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa.

"Samorząd województwa wielkopolskiego w obecnej perspektywie UE ponownie przeznaczył największą w skali kraju kwotę na pożyczki i poręczenia dla sektora MŚP ze środków regionalnego programu operacyjnego. Tym bardziej z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w ramach inicjatywy Jeremie2 przyznano już tysięczne wsparcie. 1000 wspartych przedsiębiorców dowodzi, że wielkopolskie firmy, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i startupy, nadal potrzebują tego typu zewnętrznego źródła finansowania. Jeremie2 umożliwił im dostęp do kapitału, co przekłada się na realizację licznych projektów. Powstawanie i sukcesy niedużych firm mają ogromny wpływ na rozwój gospodarki naszego regionu" - powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, cytowany w materiale.

Oferowane z projektu Jeremie2 pożyczki i poręczenia kredytów bankowych to zwrotne finansowanie. Oznacza to, że po realizacji inwestycji i spłacie zaciągniętych przez przedsiębiorców pożyczek fundusze te będą ponownie wykorzystywane na wsparcie kolejnych przedsięwzięć. Dzięki takiemu mechanizmowi możliwe jest finansowanie dla większej liczby firm działających na terenie Wielkopolski i to w dłuższej perspektywie, wskazano także.

"Pomagamy rozwijać się każdej firmie, od startupu po doświadczone przedsiębiorstwo. Dzięki pożyczkom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł lub po prostu sfinansować bieżącą działalność. Czasem uwolnienie niewielkiego kapitału własnego zwiększa chęć firm do rozwoju i inwestycji" - dodał członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński.

Unijnym wsparciem w postaci preferencyjnych pożyczek lub poręczeń powinni zainteresować się przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu w bankach komercyjnych. To także doskonały sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą. Kluczowymi odbiorcami tego typu wsparcia są więc startupy, firmy niemające historii kredytowej czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne, podsumowano.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.