Rozwijamy biznes bez ryzyka. Jeśli jesteś ambitnym przedsiębiorcą, rząd ci pomoże

Fot. mavo, Shutterstock

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadza nowe przepisy ułatwiające życie przedsiębiorcom. Jak podaje, już rośnie liczba firm, a efektywność polskiego biznesu się poprawia. Rzućmy okiem na to, co MPiT proponuje firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dosłownie w ostatnich dniach Sejm uchwalił tzw. pakiet MŚP. Tym mianem określa się nowelizację kilku ustaw, oznaczającą de facto prawie 50 uproszczeń prawnych, oszczędności i przywilejów dla przedsiębiorców. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że dzięki nim oszczędzą oni łącznie 4 mld zł w ciągu 10 lat. To kolejne – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – stworzone proprzedsiębiorcze propozycje przygotowane w tej kadencji.

– Pakiet MŚP to kolejna porcja zmian przygotowanych we współpracy z samymi przedsiębiorcami, szczególnie małymi i średnimi. W dialogu z nimi oraz we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów stworzyliśmy przepisy, które poprawią płynność firm i zmniejszą obciążenia biurokratyczne w prawie podatkowym. Przykładowo, poprzez podwyższenie limitu małego podatnika, możliwość jednorazowego odliczania straty podatkowej do 5 mln zł czy umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia małżonka, co jest szczególnie ważne dla małych firm rodzinnych – mówi odpowiedzialny za przygotowanie pakietu wiceminister Mariusz Haładyj.

Co w praktyce oznacza pakiet MŚP?

Upraszcza on życie małych i średnich przedsiębiorców. Większość jego rozwiązań zacznie obowiązywać w 2019 r., a poszerzenie kategorii "małego podatnika" nastąpi od 2020 r.

Firmy rodzinne ucieszy fakt, że w koszt uzyskania przychodu będzie można wliczyć wartość pracy małżonka. Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) wypłacane żonie lub mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Rozwiązanie to przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

Ustawa daje też możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Dzięki temu podatnik może zyskać nawet kilkaset tysięcy złotych – oczywiście w określonych przypadkach. To rozwiązanie oznacza też mniej biurokracji, bo stratę rozlicza się raz, a nie w rozbiciu na kilka lat.

Łatwiej będzie też wypełnić przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedna z poprawek pakietu MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników w najmniej wypadkowych branżach. Dotyczy to przede wszystkim pracowników biurowo-administracyjnych. Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca w mało ryzykownej branży nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić tę funkcję.

To tylko wybrane przykłady, uproszczonych przepisów jest o wiele więcej. Skróci się na przykład – ze 150 do 90 dni – termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT. Firmy będą musiały przechowywać zatwierdzone sprawozdania finansowe przez 5 lat, a nie bezterminowo. Wiele formularzy podatkowych zostanie uproszczonych i ujednoliconych.

W przypadku spółek z o. o. możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym.

Mały podatnik

Zgodnie z zapisami Pakietu MŚP w 2020 roku zmieni się definicja "małego podatnika”, dająca prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). Limit przychodów, dający taki status, wyniesie 2 mln euro (obecnie jest to 1,2 mln euro). "Mały podatnik" ma prawo do jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu.

Kolejny przywilej "małego podatnika" to kwartalny sposób rozliczania zaliczek - przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów - 4 przelewy zamiast 12.

Prosta Spółka Akcyjna – coś dla startupów

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało przepisy dotyczące zakładania nowego rodzaju spółek. Chodzi o tzw. prostą spółkę akcyjną. Ma to być idealne rozwiązanie dla startupów – taką firmę można założyć w ciągu 24 godzin, przez internet, dysponując kapitałem w wysokości 1 złotego. Prostą spółkę będzie można łatwo zamknąć w przypadku niepowodzenia lub przekształcić w pełnoprawną spółkę z o.o. lub akcyjną.

Pojawi się również możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki (w tym emisji akcji bez wartości nominalnej). Wprowadzone zostaną mechanizmy, dzięki którym możliwe będzie wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności.

Nie musisz iść do strefy, przyszła do ciebie

Warto przypomnieć, że już od 2016 roku działa w Polsce prawo, ustanawiające na terenie całego kraju specjalną strefę inwestycji. Dzięki temu, więcej firm, także z sektora MŚP, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Przedsiębiorcy nie muszą się już przenosić w inne miejsca, to Strefy, dostosowują sie do ich potrzeb.

Aby skorzystać ze zwolnień podatkowych na 10, 12 lub 15 lat, trzeba jednak zaproponować coś dobrego dla regionu. Nacisk jest kładziony na dobrze płatne, rozwojowe i stabilne miejsca pracy. Premiowane są przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.