Najnowsze trendy w przyznawaniu świadczeń dodatkowych przez firmy sektora technologicznego

Świadczenia dodatkowe są istotnym elementem pakietu wynagrodzeń. Sektor technologiczny często jest liderem w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań, które następnie zostają zaadaptowane przez firmy z innych gałęzi gospodarki.

Organizacja Radford w 2016 roku przeprowadziła na próbie 395 firm z branży technologicznej z USA badanie Perquisites Practices Survey, które dotyczyło przyznawanych świadczeń dodatkowych. Najpopularniejszymi benefitami okazały się: elastyczny dress code, elastyczny czas pracy, możliwość pracy z domu oraz firmowe posiłki. Świadczenia te oferowało ponad 80 proc. badanych firm.

Nielimitowany płatny czas wolny

W omawianym badaniu warto zwrócić również uwagę na nowe świadczenia niestosowane w przeszłości. Przykładem takiego benefitu może być nielimitowany, płatny czas wolny. Świadczenie to jeszcze 10 lat temu było niespotykane. W 2016 roku na takie rozwiązanie zdecydowało się już 25 proc. badanych firm, natomiast 9 proc. rozważa jego wprowadzenie. 62 proc. respondentów posiadających ten innowacyjny dodatek stwierdziło, że jest on kluczem do wysokiej kultury organizacyjnej i zaufania w firmie. Wbrew obawom, pracownicy nie nadużywają możliwości nieograniczonego urlopu, gdyż nie chcą, aby ucierpiała na tym ich reputacja jako pracownika.

Inne benefity

Autorzy badania wskazali również inne świadczenia, które są rzadko stosowane, lecz pożądane przez pracowników, lub są zupełnie nowe. Jest ich kilka.

- Raport o łącznych korzyściach z pracy w czasie rzeczywistym. Podstawową funkcją tradycyjnego raportu było informowanie pracownika o wszystkich korzyściach, jakie otrzymuje w związku ze świadczoną pracą. Dzisiejsza technologia pozwala na tworzenie rozbudowanych platform online, w których pracownik na bieżąco może nie tylko śledzić, jaka jest wartość świadczeń, które otrzymuje, ale również dokonywać zmian. Tego typu platforma jest szczególnie cenna w firmach posiadających rozbudowane programy emerytalne, zdrowotne i oszczędnościowe.

- Nagrody wzajemne. Stosując to rozwiązanie pracownicy mogą przyznawać sobie nagrody nawzajem. Rozwiązanie to sprzyja zespołowości i zwiększa przejrzystość w pracy. Nagrody tego typu niekoniecznie muszą mieć formę pieniężną. Mogą to być np. drobne upominki czy karty podarunkowe.

- Spłata kredytu studenckiego. Firmy coraz częściej zmuszone są do rywalizacji o osoby, które nie zakończyły jeszcze swojej edukacji. Dobrym rozwiązaniem w tym obszarze jest spłata całości kredytu studenckiego lub jego części.

- Wspieranie dobroczynności. Wspieranie postaw charytatywnych ma istotną rolę w procesie budowania kultury organizacji. Firmy budują w ten sposób swoją markę na rynku, pracownicy natomiast połączeni wspólnym celem polepszają relacje między sobą. Najczęstszym rodzajem tego typu świadczenia jest dodatkowy czas wolny, który zatrudniony przeznacza na wolontariat.

Autorzy raportu prognozują, że w ciągu najbliższych lat omówione powyżej świadczenia staną się zdecydowanie bardziej popularne na rynku świadczeń dodatkowych.