Prywatna opieka medyczna, zajęcia sportowe i praca zdalna. To najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w branży IT

Fot. NARONG SANGNAK Prywatna opieka medyczna? Standard - oferuje to 95 proc. pracodawców w IT

Świetne wynagrodzenie to już od dawna za mało, aby przyciągnąć najlepszych specjalistów - zwłaszcza w tak konkurencyjnej branży jak IT. Przyjrzeliśmy się, na jakie benefity można liczyć w tym sektorze. Prywatna opieka medyczna to już standard, ale firmy kuszą też innymi rozwiązaniami.

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2018 zawiera informacje o aktualnych stawkach wynagrodzeń na 102 stanowiskach z branży IT. Analizy przeprowadzono na podstawie informacji o wynagrodzeniach 10 678 osób. Dane pochodzą z 84 firm z sektora IT. Badanie prowadzone było w okresie styczeń – maj 2018 roku.

Raport poza danymi o wynagrodzeniach zawiera również informacje o świadczeniach dodatkowych. W badaniu uwzględniono sytuacje, w których firma oferuje swoim pracownikom benefity, niezależnie od tego czy pracownik z nich korzysta oraz takie, w których pracodawca nie finansuje benefitów, ale zapewnia lepszą ofertę niż dostępna na rynku dla klienta indywidualnego.

Benefity w branży IT

W raporcie znajdują się dane o 16 benefitach: praca zdalna, elastyczny czas pracy, samochód służbowy, dojazd do pracy, szkolenia zawodowe, szkolenia językowe, dopłaty do nauki, dodatkowa opieka medyczna, bony towarowe/karty przedpłacone, pożyczki preferencyjne, dopłaty do wyżywienia/stołówka firmowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowy płatny urlop, akcje pracownicze, dodatkowy program emerytalny, polisa na życie.

Każde z wymienionych świadczeń dodatkowych jest oferowane w firmach informatycznych. Firmy te najczęściej (95 proc. firm) oferują dodatkową opiekę medyczną oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a najrzadziej (1 proc. firm) dodatkowy program emerytalny. Poniższa tabela zawiera informacje o procencie firm, które oferują dane świadczenie.



Sedlak&Sedlak

Opieka medyczna to norma

Benefity cieszą się różną popularnością w zależności od umowy, na jaką zatrudniony jest pracownik. W raporcie uwzględniono pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, kontrakt lub umowę zlecenie. Najczęściej oferowanym benefitem wśród specjalistów IT zatrudnionych na umowie o pracę (99 proc.) jest dodatkowa opieka medyczna, a wśród specjalistów IT zatrudnionych na umowie zleceniu (94 proc.) są szkolenia językowe. Najwięcej specjalistów IT zatrudnionych na kontrakcie (97 proc.) może pracować zdalnie.



Sedlak&Sedlak

Do kadry zarządzającej zaliczamy dyrektorów pionu, kierowników i koordynatorów zespołu. Benefity oferowane kadrze zarządzającej z branży IT różnią się w zależności od poziomu zarządzania. Jednak najpopularniejsze są te same benefity: zajęcia sportowo-rekreacyjne, dodatkowa opieka medyczna i szkolenia zawodowe.



Sedlak&Sedlak

Stołówka i dopłaty do obiadów

Wsparcie finansowe w przypadku narodzin dziecka czy z okazji ślubu nie jest zaskakujące, ale istnieją firmy w branży IT, które oferują wsparcie finansowe również w przypadku zakupu mieszkania czy obrony tytułu na uczelni wyższej. Wyjazdy integracyjne czy „wczasy pod gruszą” pojawiają się w wielu firmach, w branży IT również występują, jednak wyjazdy są organizowane w bardziej atrakcyjne miejsca (np. na egzotyczne wyspy).

Stołówka firmowa i dopłaty do obiadów występują w wielu firmach, natomiast w branży IT pojawiają się dodatkowo darmowe śniadania, przekąski (np. owoce z ekologicznych upraw) i napoje (np. kilka gatunków herbat i kaw, ale też klika rodzajów mleka). W wielu firmach znajdują się siłownie czy pokoje relaksu, lecz firmy IT idą o krok dalej i dodatkowo proponują np. masaże czy zajęcia poświęcone dbaniu o kręgosłup na miejscu w biurze.

O raporcie: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2018 zawiera informacje o wynagrodzeniach 10 678 pracowników zatrudnionych na 102 stanowiskach. Dane pochodzą od 84 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie styczeń – maj 2018 roku.