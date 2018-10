Wraca próba oszustwa na CEIDG. Ministerstwo ostrzega

Takie pisma otrzymują od pewnego czasu przedsiębiorcy. Resort finansów ostrzega, że to próba wyłudzenia

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy używając nazwy bardzo zbliżonej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chcą wyłudzić pieniądze.

"Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały od przedsiębiorców, którzy otrzymują zawiadomienia dotyczące opłat za wpis np. do Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych" - informuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

W zawiadomieniu od oszustów czytamy, że "aby firma została wpisana do Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych, należy uiścić opłatę w wysokości 143 zł".

Jeśli właściciel firmy nie zapłaci, to nie zostanie wpisany do ewidencji. Z tym, że Centralna Ewidencja Firm (!) i Działalności Gospodarczych nie ma nic wspólnego z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej. I wpis do niej nie jest konieczny. To zatem zwykła próba wyłudzenia pieniędzy od nieświadomych przedsiębiorców.

"Korespondencja ta może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystanie podobieństwa nazwy prywatnej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest ona prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a wpis do niej jest bezpłatny" - wyjaśnia resort finansów.

