Wynagrodzenia menadżerów. Na co mogą liczyć kierownicy?

Zatrudnianie i motywowanie najlepszych menedżerów to obecnie duże wyzwanie dla pracodawców. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia podstawowego, coraz ważniejszą rolę odgrywa dobrze dobrany pakiet świadczeń dodatkowych.

Artykuł powstał na podstawie badania „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Wzięły w nim udział 644 osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Respondentów pytaliśmy o otrzymywane i pożądane benefity, ich wartość oraz poziom satysfakcji.

Rzeczywistość Menedżerowie w Polsce najczęściej otrzymują telefon służbowy do użytku prywatnego – aż 60,5%. W przypadku tego świadczenia, odsetek menedżerów otrzymujących go był znacznie wyższy niż dla ogółu pracowników (35,8%). Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń dla kierowników znalazły się karnety na siłownię i do klubów fitness (53,8%). Trzecie miejsce to komputer służbowy do użytku prywatnego (49,4%).

Kierowników biorących udział w raporcie spytaliśmy również o ich preferencje dotyczące benefitów. Upodobania osób na stanowiskach kierowniczych nieco odbiegają od oferty pracodawców. Pozostają jednak takie same jak preferencje pracowników na wszystkich szczeblach. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej.

Przez 51,4% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego – 34,1%. Na trzecim – opieka stomatologiczna (19,9%).

Finansowanie świadczeń dodatkowych 75% menedżerów jest skłonnych do współfinansowania świadczeń, jeśli pakiet ich benefitów poszerzyłby się. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze również są bardziej skłonne przeznaczać wyższe kwoty na benefity niż ogół pracowników.

Najwięcej respondentów (37%) otrzymuje benefity o wartości przekraczającej 800 PLN miesięcznie. Świadczenia, których miesięczna wartość przekracza 200 PLN, otrzymuje 23% pracowników.

Poziom zadowolenia z oferowanych benefitów wśród kierowników jest wysoki. 5% respondentów odpowiedziało, że są zdecydowanie zadowoleni, natomiast 67% jest raczej zadowolonych z pakietu świadczeń, który otrzymują.

