13 złotych, 26 srebrnych oraz 16 brązowych statuetek zostało wręczonych laureatom Effie Awards

Fot. materiały prasowe

29 października w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, podczas XIX Gali Effie Awards, Jury pod przewodnictwem Tomasza Lisewskiego, Global Head of Brand, Communications & Digital and Marketing w firmie Philips, wręczyło 55 nagród w 24 kategoriach twórcom reklam i reklamodawcom za najbardziej efektywne działania marketingowe w 2017 roku. Organizatorem konkursu w Polsce jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Nagrody Effie Awards wręczyli przewodniczący grup eksperckich oraz przedstawiciele sponsorów Konkursu i Gali. Galę poprowadził Piotr Kraśko, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Złote statuetki w XIX edycji konkursu Effie Awards otrzymali twórcy kampanii:

„IKEA po sąsiedzku” – przygotowaną przez Agencja Warszawa dla firmy IKEA (w kategorii Brand Experience), „Rocznik 1999” – przygotowaną przez VML Poland dla firmy mBank (w kategorii Finanse), „Make it possible” – przygotowaną przez Wavemarker, DDB&tribal, OMD, LH oraz Digital Resolution dla firmy Huawei (w kategorii Long term marketing excellence), „Młody Bóg” – przygotowaną przez Starcom, BBDO Warszawa oraz Publicis dla firmy Prudential (w kategorii Long term marketing excellence), „DrWitt. Na co dzień na zdrowie” - przygotowaną przez Heads Advertising i Mindshare dla Grupy Maspex (w kategorii Napoje bezalkoholowe), „Jaki kolor ma powietrze w Twoim domu?” – przygotowaną przez Ogilvy, Carat Polska, iProspect Polska, Posterscope oraz PTR Digital dla firmy Philips (w kategorii Nowe technologie), „26. Finał WOŚP” – przygotowaną przez Fundację WOŚP (w kategorii Positive Change: Edukacja społeczna i Pro Bono), „Do ostatniego drzewa” – przygotowaną przez Ogilvy, Gameset, LifeTube oraz Facebook dla Greenpeace (w kategorii Positive Change: Edukacja społeczna i Pro Bono) „Ta kuchnia sprawdza się w życiu” – przygotowaną przez Wavemaker, Grey Group Poland, Performance Media, Kalicińscy oraz Loyalty Point dla firmy IKEA (w kategorii Retail / Kanały sprzedaży) „Ukraina” – przygotowaną przez Grandes Kochonos i Mediacom Warszawa dla firmy Play (w kategorii Telekomunikacja) „Kurpiodobre!” – przygotowaną przez Saatchi & Saatchi IS i Blue 449 dla firmy JBB Bałdyga (w kategorii Żywność) „Fundacja WOŚP gra z partnerami” – przygotowaną przez Fundację WOŚP, Złoty Melon oraz Boscata dla Fundacji WOŚP (w kategorii Marketing & Business Solutions) „IKEA Family – transformacja danowa firmy” – przygotowaną przez IKEA, Loyalty Point oraz Wavemaker dla firmy IKEA ( w kategorii Marketing & Business Solutions)

Wyróżnienia dla agencji:

Tytuł najbardziej efektywnej agencji roku otrzymała agencja Saatchi & Saatchi IS, a najbardziej efektywnej agencji mediowej roku: Wavemaker. Zajęli oni pierwsze miejsca w rankingach Effie 2018.

Do tegorocznej edycji konkursu Effie Awards zgłoszono 193 kampanie w 24 kategoriach.

Prace oceniało ponad stuosobowe jury pod opieką 9 przewodniczących grup eksperckich oraz przewodniczącego jury. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrody w kategorii Marketing & Business Solutions, w której oceniano rezultaty projektów w kontekście otoczenia rynkowego, wyzwania i postawionych celów, pomysłu strategicznego, wybranych narzędzi do jego realizacji oraz efektów samego wdrożenia.

- Cieszy minie znaczący wzrost poziomu działań marketingowych w Polsce, a także tempo zachodzących w nim zmian, odzwierciedlających globalne trendy, które w wielu kategoriach plasują Polskę bardzo wysoko na tle innych krajów. Cieszy mnie także dynamiczny rozwój agencji, które coraz częściej stają się partnerami biznesowymi marketerów. Zmiany dotyczą wszystkich - od firm rodzinnych, start up'ów i organizacji non-profit, po duże firmy i agencje - powiedział podczas Gali Tomasz Lisewski, przewodniczący jury, Global Head of Brand, Communications & Digital and Marketing w firmie Philips,

- Transformacja cyfrowa i technologiczna powodują, że działania marketingowe również się zmieniają; od dążenia do jak najszybszej transakcji, po budowanie spersonalizowanej relacji z klientem, czy od masowej komunikacji do budowania indywidualnego doświadczenia związanego z marką. Te zmiany powodują, że coraz większa liczba marketerów zaczyna zadawać sobie inne pytania: zamiast klasycznego „jak ulepszyć swój produkt?”, pyta „jak polepszyć lub ułatwić życie klienta?”. To powoduje, że widzimy coraz więcej innowacji dotyczących serwisu i modeli biznesowych, a to z kolei otwiera zupełnie nowy obszar dla rozwoju marketingu, ale też biznesu ogólnie. - dodał Tomasz Lisewski.

Podczas Gali został również zapowiedziany nowy projekt edukacyjny Effie.

- Mówimy, że zmienia się podejście do marketingu i rola CMO w organizacji. Słyszymy, że marketing odpowiada coraz częściej za działania całej firmy: wartość marki, doświadczenia konsumentów, biznes, wzrost firmy i wyniki. Czujemy, że odpowiedzią na te zmiany i wyzwania stała się tegoroczna kategoria Effie Marketing & Business Solutions. CMO, marketerzy i działy marketingu, na nowo definiują siebie, swoje cele i standardy. Agencje również na nowo definiują siebie, swoje struktury i usługi dla marketingu rozumianego jako biznes. Żeby pomóc w tych zmianach, Effie z konkursu, zmienia się w całoroczny projekt edukacyjny.

Są studia podyplomowe, kursy czy szkoły certyfikujące „twarde” umiejętności. Są programy obejmujące ekonomię, biznes czy zarządzanie. Brakuje programu, który odpowie na potrzeby inaczej już rozumianego marketingu: komunikacyjne, kompetencyjne, biznesowe i organizacyjne. A Effie ma dostęp do polskich i światowych case'ów oraz wysokiej klasy specjalistów – naszych jurorów i przewodniczących jury – powiedziała podczas Gali Anna Zimecka, Project Director, Stowarzyszenie SAR.

Program Effie Marketing & Business Solutions to zupełnie pionierska forma edukacji i rozwoju. Stworzony z myślą o menedżerach średniego i wyższego szczebla. O ludziach rozumiejących potrzebę samodoskonalenia w warunkach zmieniających się modeli biznesowych, pracy w zmieniających się warunkach organizacyjnych i na nowym rynku. Ma odpowiadać na coraz szybciej zmieniające się potrzeby rynku i jego uczestników. To program dla tych, którym nie wystarcza tradycyjne myślenie o roli marketera w organizacji i roli agencji już nie tylko komunikacyjnych – zapowiedziała Anna Zimecka.

Informacje na temat Programu Effie Marketing & Business Solutions będzie można znaleźć na stronie Effie lub kontaktując się z zespołem Effie.

Effie Awards to najbardziej prestiżowy konkurs w branży marketingowej. W Polsce organizowany jest od 2000 roku. Co roku znacząco przybywa zgłaszanych projektów oraz otwierane są nowe kategorie.