Amazon podnosi płace w Sosnowcu. W USA to 15 dolarów za godzinę. W Polsce nie jest tak różowo

Amazon zgodnie z zapowiedziami podnosi płacę minimalną pracownikom. W Stanach Zjednoczonych od 1 listopada minimalna stawka godzinowa to 15 dolarów za godzinę. W sosnowieckim oddziale Amazona pracownicy również dostali podwyżki, ale nie według amerykańskich standardów.



Od 1 listopada minimalne godzinowe wynagrodzenie pracownika Amazona w USA to 15 dolarów za godzinę. W Polsce już we wrześniu Amazon podniósł płace. Pracownikom sosnowieckiego oddziału firmy podniesiono płace od 6,5 do 16,7 proc., w zależności od stażu pracy i stanowiska. W polskim oddziale pracuje 3 tys. osób.

Jak wyglądają obecnie, po podwyżkach pensje pracowników Amazon w Sosnowcu? „Dziennik Zachodni” podał, że pracownicy poziomu początkowego sosnowieckiego oddziału otrzymali od 17,5 do 19 złotych za godzinę, a kierownicy zespołów od 22,5 do 24 złotych na godzinę.

Według wyliczeń firmy pracownik poziomu początkowego z dwuletnim stażem pracy będzie zarabiać miesięcznie ponad 3600 zł brutto, a kierownik zespołu ponad 4600 zł brutto.

Hale Centrum logistycznego Amazon mieszczą się na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Sosnowcu były to tereny, na których działalność prowadziła firma CTL Maczki Bór. Obecnie stoją tam nowoczesne hale magazynowe. Amazon wciąż prowadzi rekrutację pracowników.

Sosnowiecki oddział amerykańskiego giganta handlowego jest obecnie jednym z największych pracodawców w tym mieście.

- Dziś w sosnowieckim Amazonie pracuje już ponad 3000 osób i wciąż sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie. Niedługo rozpoczniemy także rekrutację na stanowiska sezonowe – mówi „Dziennikowi Zachodniemu” Marta Rzetelska, PR Manager Amazon Poland.

- Osoby, które dołączą do nas w tym czasie, wesprą naszych stałych pracowników w realizacji świątecznych zamówień klientów – dodaje Rzetelska.

