Ciech już formalnie ma prezesa. Rada nadzorcza powołała Dawida Jakubowicza

Fot. ciech Dawid Jakubowicz pełnił do tej pory obowiązki prezesa

Decyzję podjęła w środę rada nadzorcza. Informację o tym podała spółka w komunikacie.

Dawid Jakubowicz pełnił obowiązku prezesa Ciechu od września, kiedy został delegowany z rady nadzorczej po rezygnacji Macieja Tybury z funkcji prezesa.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

Dawid Jakubowicz jest członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A., gdzie od 2010 roku zajmuje się nadzorem nad portfelem inwestycyjnym. Jest - jak podaje spółka na swojej stronie internetowej - ekspertem z międzynarodowym doświadczeniem w sektorach chemicznym, wydobywczym, energetycznym, motoryzacyjnym i nowych technologii. W przeszłości pracował dla KPMG.

