Ostrożnie z tą inwestycją. 86 proc. ICO przyniosło stratę

W zeszłym roku oferty ICO robiły furorę. Dziś okazuje się, że większość z nich przynosi straty. „Inwestorom zabrakło zrozumienia dla ryzyka” – podała w raporcie Firma Ernst & Young.

Inwestorzy, którzy liczyli na szybkie i wysokie zyski z ICO niestety się przeliczyli. Firma Ernst & Young sprawdziła, jak radzą sobie te projekty. Wnioski nie napawają optymizmem.

ICO (skrót od Initial Coin Offering) to nowatorski sposób na zbieranie pieniędzy. Coś pomiędzy ofertą publiczną, a crowdfundingiem. ICO na ogół przeprowadzają młode, innowacyjne firmy, które zbierają kapitał w zmian za udziały. W tym wypadku udziałami są kryptowaluty. Inwestorzy mogę je potem sprzedać na giełdzie albo odsprzedać emitentowi.

Przedsiębiorcy wybierają ICO, bo jest to łatwiejszy sposób na zdobycie kapitału od emisji obligacji czy akcji. Odpadają obowiązki informacyjne, audyty, procedury. Do tego informację o emisji ICO można zamieścić nawet na zwykłym forum dyskusyjnym. To spora zaleta. W idealnym świecie takie coiny powinny dać przedsiębiorcy zastrzyk gotówki, a inwestorowi zysk. Niestety firma Ernst & Young przypomniała, że coś takiego jak „idealny świat” nie istnieje.

Większość ICO na minusie

Z najnowszego raportu wynika, że firmy które w zeszłym roku wypuściły swojego coina dziś ledwo zipią. Okazuje się, że po pierwszym półroczu 2018 ok. 86 proc. projektów przyniosło inwestorom straty. Oferty są wyceniane poniżej 66 proc. od swojej pierwotnej wartości. Z kolei co trzecia oferta ICO okazała się niewypałem. Zaledwie co dziesiąty founder (13 proc.) stworzył produkt dzięki zebranym pieniądzom.

- Pomimo ogromnego zainteresowania ICO w zeszłym roku, wydaje się że inwestorom zabrakło zrozumienia dla ryzyka jakie wynika z tego typu inwestycji. Jest ogromny rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami tych, którzy inwestują w ICO, a autorami projektów którzy liczą na osiągnięcie rentowności – mówił Paul Brody z Ernst & Young.

Połowa ICO kończy się fiaskiem. Wystarczy kilka miesięcy

Mówiąc inaczej, inwestorzy którzy interesują się ofertami ICO bardzo często działają spontanicznie. Kupują coiny, bo jest na nie moda, a chcą by ich coś ominęło. Do tego nie przeprowadzają dokładnej analizy (due diligence), o którą pokusiłby się profesjonalny inwestor.

Zrozumienie dla ryzyka

- Popularność ICO w ostatnich dwóch latach pokazuje wyraźnie że to nie jest bezpieczna inwestycja. ICO sprawiło że inwestorzy z dużym kapitałem inwestują w projekt na samym początku i w momencie debiutu szybko sprzedają aby zarobić swoje 15-20 pro. Drobni i mali inwestorzy wchodzą w projekty często na samym końcu, przez co w debiucie są już dużo stratni – powiedział money.pl Mateusz Iwanowski z portalu Kryptowaluty.Expert. Jak dodaje:

- Zdarza się, że nowe projekty są bardzo często kopiami starych projektów. Ludzie nie analizują ich, a inwestują w nie, ponieważ chcą szybko zarobić – tłumaczył Iwanowski.

Sporym zaskoczeniem może być to, że wiele firm po przeprowadzeniu ICO porzuciło własne coiny i zaczęło się rozliczać w innych kryptowalutach. Co by oznaczało, że przedsiębiorcy nie wierzyli w wartość własnych środków.

Nie brakuje też głośnych polskich projektów, które zbierały pieniądze poprzez emisję własnych coinów. Jedną z najbardziej spektakularnych była oferta firmy Golem. Ten superkomputer, który „pożycza” moc obliczeniową uzbierał ponad 8 mld dolarów i to w zaledwie 30 minut.

Z kolei na miano czarnej owcy zasługuje HashCard. Ten producent kart płatniczychzasilanych kryptowalutami zebrał z rynku 17 mln zł i zniknął. Jak pisaliśmy na money.pl, majowy debiut ICO został odwołany. Ze strony przedsięwzięcia zniknęły informacje o osobach zaangażowanych w projekt.

W Stanach Zjednoczonych firmy zebrały w ramach ICO 4 mld dolarów. W pierwszym półroczu tego roku jest to już 15 mld dolarów. Połowę tych środków rozdysponowały między sobą m.in. EOS_2018, Telegram, Petro, TaTaTu, Dragon czy Huobi token.

