Polski Amazon zawiesza system ocen pracowników. Związkowcy: "To przełom"

Fot. Robert Stachnik/REPORTER Amazon zawiesza system ocen pracowników. To pierwszy przypadek, w którym firma spełnia postulaty związkowców

Elektroniczny system ocen pracowników, a wraz z nim wyśrubowane normy, na które narzekali pracownicy polskiego Amazona, zostanie od poniedziałku zawieszony. Jak mówią związkowcy, to pierwszy przypadek spełnienia ich postulatów.

Elektroniczny system ocen Adapt działa w większości europejskich oddziałów Amazona. Rejestruje każdą czynność wykonywaną przez pracownika i sprawdza, czy wyrobił narzuconą normę.

- Dla przykładu w ciągu godziny pracownik ma przyjąć i "przeprocesować" 300 produktów. Te liczby oczywiście różnią się w zależności od magazynu czy wielkości tych produktów, ale generalna zasada była taka, że ten system zawierał w sobie normy dotyczące przyjętych, zapakowanych czy wysłanych produktów, które pracownik musiał wyrobić - tłumaczy Grzegorz Cisoń, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Amazonie.

System monitorował też błędy jakościowe. Dochodziło np. do sytuacji, w których pracownik odkładał jakąś paczkę na półkę z kodem, a kolejny, który szedł tą samą alejką, ją przekładał. Według systemu ten, który był na miejscu pierwszy, popełniał błąd. Choć faktycznie wcale nie musiał go popełnić.

Czytaj też: "Biorą każdego niesikającego pod siebie". Pracownicy twierdzą, że w Amazonie liczą się tylko normy

Kilkukrotne niewyrobienie norm było, zgodnie z regulaminem pracy Amazona, podstawą do zwolnienia pracownika. Zdaniem związkowców narzucone im normy były jednak zbyt wysokie.

- Naszym zdaniem te normy były niemożliwe do spełnienia - mówi Grzegorz Cisoń. - Po pewnym czasie pracownicy albo odchodzili sami, bo nie dawali rady albo byli zwalniani.

W polskim Amazonie działają dwa związki zawodowe. Ich przedstawiciele w czwartek spotkali się z zarządem firmy. Ustalono, że od 8 października system zostanie zawieszony. - To przełom - mówią związkowcy.

Zobacz też: Amazon zastępuje ludzi robotami

- To był pierwszy raz, kiedy faktycznie zarząd usiadł z nami do negocjacji i przyjął pewne postulaty - mówi Grzegorz Cisoń. - Władze firmy zadeklarowały też, że od tej pory będą z nami negocjować różnego rodzaju premie i podwyżki. To jest coś, czego jeszcze nigdy nie było.

Zgodnie z porozumieniem system Adapt będzie zawieszony do końca stycznia. W tym czasie przedstawiciele związków, razem z przedstawicielami firmy, mają wypracować nowy, bardziej elastyczny system oceny pracy.

Oprócz zawieszenia systemu ocen, związkowcom udało się też wynegocjować zmiany w wysokości premii i sposobie ich przyznawania.

- Chodzi o premie frekwencyjne. Wymagania dotyczące obecności w pracy były bardzo restrykcyjne - tłumaczy Grzegorz Cisoń. - Od teraz np. urlop okolicznościowy z powodu śmierci członka rodziny nie będzie liczony jako nieobecność, która dyskwalifikuje pracownika z otrzymania tej premii.

Czytaj też: Amazon pod ostrzałem. Druzgocąca opinia biegłego

Wynegocjowane kwoty premii to, w zależności od lokalizacji, 1300 i 1200 złotych.

- Nie satysfakcjonuje nas w zakresie wysokości kwoty, lecz zdecydowaliśmy się zaakceptować ją pod warunkiem zawieszenia przez Amazon kontrowersyjnych zapisów dotyczących systemu ocen pracowniczych - piszą w komunikacie przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

O komentarz w sprawie spotkania poprosiliśmy rzeczniczkę prasową Amazon Polska. Na odpowiedź, póki co, czekamy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl