Rynek pracy pracownika. Mocna pozycja firmy w rywalizacji o najlepszych

Współczesny świat bardzo szybko się zmienia. Zmiany dotyczą środowiska w jakim działa nasza firma, konkurencji, technologii, systemów zarządzania jak również oczekiwań naszych pracowników. To ostatnie dziś jest szczególnie ważne, gdyż nie maszyny, systemy czy technologie a tylko ludzie pozyskują, inwestują, wykorzystują wiedzę. Na tej wiedzy opiera się możliwość przetrwania firmy oraz osiąganie jeszcze lepszych wyników w czasach potężnych zmian.

Dlatego w wielu firmach droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jak również realizacji założonej strategii prowadzi przez proces zatrzymywania pracowników.

Analizowane dane statystyczne odkrywają, jak niezwykle ważne jest zagadnienie umiejętnego utrzymania pracowników. Według pewnego badania:

- około jednej trzeciej pracowników to „pracownicy wysokiego ryzyka”. To osoby, które nie wykazują przywiązania do swojego aktualnego pracodawcy, nie planują swojej kariery zawodowej w obecnym miejscu pracy w perspektywie dwóch trzech lat.

- spora grupa, bo aż 40 proc. to osoby złapane w tak zwaną pułapkę. Osoby, które nie są związane z firmą jednak zamierzają przepracować w niej kilka następnych lat.

- kolejna grupa około 20 proc. pracowników to pracownicy, których możemy nazwać „lojalnymi” pracownikami naszej firmy. Osoby te są przywiązane do pracodawcy i zamierzają rozwijać swoją karierę zawodową przez kolejne lata w tej firmie.

Krótka analiza tych informacji prezentuje przed nami mało pocieszający obraz naszych pracowników. Zaledwie co piąty świadomie jest związany z naszą firmą i widzi możliwość rozwoju zawodowego u aktualnego pracodawcy. Pozostała grupa to osoby gotowe przejść do innego pracodawcy lub tez myślące o odejściu.

Co pomaga pracownikom pracować efektywnie jak również poważnie myśleć o dalszym rozwoju w danym miejscu?

Pracownicy w firmie pozostają z bardzo wielu powodów. Często można powiedzieć, że ilość powodów jest równa, a czasami większa niż ilość pracowników w firmie. Do najczęściej wskazywanych przez samych zainteresowanych są: bezpieczeństwo zatrudnienia, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, uznanie za dobrze wykonywaną pracę, elastyczne godziny pracy, stosunkowo swobodne zasady dotyczące ubioru, poczucie przynależności do grupy czy tez społeczności, kultura korporacyjna, która może wydawać się „fajna” lub przynajmniej „w miarę fajna”. Nie możemy wskazać jednego czy też dwóch powodów, które są najważniejsze. W wielu przypadkach kilka powodów składa się na większy, który dopiero określa gotowość do podejmowania wyzwań i wiązania się z firmą na wiele kolejnych lat.

Ogólnie jednak rzecz biorąc pracownicy, którzy swobodnie zmieniają pracę kierują się najczęściej:

- przełożonym – ważne dla wielu pracowników są relacje z przełożonymi i bezpośrednim przełożonym. Często możemy spotkać pracowników, których gotowość do zmiany miejsca pracy jest bardzo niska, a wynika ona z bardzo dobrych relacji ze swoimi przełożonymi. Tacy szefowie w sposób świadomy ale co najważniejsze skutecznie opracowują strategie dalszego rozwoju swoich pracowników, wspierają ich w osiąganiu kolejnych szczebli rozwoju zawodowego.

- satysfakcją z pracy w danej firmie - chcemy pracować w firmach, które mają ludzi skutecznie i dobrze zarządzających tą firmą. Często są to osoby będące wyrazistymi liderami o wysokich kwalifikacjach. Umiejących czytelnie i zrozumiale prezentować wyzwania stojące przed firmą, umieją prezentować wizję rozwoju firmy czy tez produktu, a co najważniejsze posiadają umiejętność motywowania ludzi, zespoły do wytężonej pracy i wspólnego osiągania sukcesu.

- wynagrodzeniem – to element, który jest ważny, często jest przeceniany w negocjacjach z pracownikami. Wynagrodzenie nie zastąpi innych przyczyn naszego odejścia z firmy. Jednak wysokie wynagrodzenie w odczuciu pracodawców, właścicieli firm może powstrzymać pracownika przed odejściem. W tym obszarze nie tylko mieści się wynagrodzenie w formie finansowej, tu również jest cały szereg elementów wynagrodzenia pozamaterialnego. Szczególnie możliwości związane z rozwojem poprzez udział w szkoleniach w firmie, czy tez na zewnątrz firmy. Dalej możliwość wykorzystywania zdobywanej wiedzy w pracy w firmie. Często zapominamy o niematerialnych elementach wynagrodzenia naszych pracowników.

- współpracownikami – koleżanki, koledzy to z kim codziennie się spotykam, rozmawiam, wymieniam się swoimi sukcesami porażkami i do tego pracuję, w mojej ocenie jest bardzo ważne. Znam wiele osób, które postanowiły odejść z daje firmy, gdyż nie widziały możliwości współpracy w ramach istniejących tam zespołów. Współpracownicy to bardzo ważny obszar mogący mieć wpływ na decyzję o pozostaniu w firmie.

- pracą z „sensem” – czyli nic innego jak wykonywanie czynności, które dają nam satysfakcję gdyż możemy wykorzystać naszą wiedzę, doświadczenie czy też kompetencje. Dodatkowo daję nam możliwość rozwoju zawodowego i osiąganie coraz dalszych poziomów wiedzy zawodowej. Pamiętajmy, ze każdy z nas pracuje wydajnie, gdy tylko wykonywana praca przynosi nam satysfakcję i dodatkowo nas motywuje do jeszcze pełniejszego zaangażowania się w pracę.

Współczesny świat to wyzwanie dla wszystkich menadżerów, właścicieli firm szczególnie w zakresie zatrzymania najlepszych pracowników. Powinniśmy szczególnie pamiętać o kilku zmiennych współczesnego świata:

- bardzo silna tendencja do samozatrudnienia, szczególnie w grupie młodych, czy też najmłodszych pracowników.

- znikanie umów o pracę w tradycyjnej formie – wielu młodych pracowników, pracownicy o wysokim wykształceniu czy też unikalnym znają swoją wartość i nie są zainteresowani pracą na tradycyjnych zasadach.

- dostęp do Internetu – to nie tylko szybki obieg informacji, ale to również bardzo szybki sposób na dotarcie do nowych pracowników. Często naszych pracowników.

Patrząc na wszystkie wyżej wspomniane czynniki widzimy, że właściciele firm, menadżerowie nie mogą już poszukiwać czy też oczekiwać od pracowników, że przyjdą do naszej firmy w młodym wieku i prze wiele lat będą pracowali aż do emerytury. Każdy musi aktywnie poszukiwać sposobów jak skutecznie zatrzymać pracowników, jak zachęcać dobrych i wartościowych pracowników do związania się z firmą na kolejne lata. Współcześnie obserwujemy szczególnie duże wyzwania w branży nowych technologii.