Zmarł prezes Seleny FM Marcin Macewicz

Fot. selena fm Marcin Macewicz kierował Seleną FM od czerwca tego roku

Na swojej stronie internetowej Selena podała, że Marcin Macewicz zmarł w środę, a informację o tym nagłym zdarzeniu przekazała rodzina.

Marcin Macewicz pełnił funkcję prezesa spółki od 15 czerwca 2018 roku, a był z nią związany od 1994 roku. - Dziś odszedł nasz wieloletni przyjaciel - czytamy na stronie spółki.

Spółka zapewniła, że mimo śmierci prezesa zarząd działa bez przeszkód.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

