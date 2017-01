Przedsiębiorcy dużo więcej zapłacą na ZUS. Roczne składki przekroczą 14 tys. zł

Fot. PAP/Marcin Bielecki

Wbrew zapowiedziom rządu o wspieraniu małych firm, nowy rok przynosi wzrost obciążeń dla przedsiębiorców. W ciągu roku zapłacą ZUS ponad 14 tys. zł. To o 612 zł więcej niż w 2016 roku.



Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w tym roku w sumie o ponad 612 zł więcej na ZUS. Łączne obciążenie z tytułu miesięcznych składek, jakie przedsiębiorca musi zapłacić za siebie, rośnie o 51 zł, czyli o 5 proc. względem 2016 roku - wynika z wyliczeń Tax Care.

Tak wysokich składek przedsiębiorcy jeszcze nie płacili. Od 2012 roku danina z tego tytułu wzrosła o 20 proc. Pięć lat temu miesięcznie do ZUS przekazywane było poniżej 1 tys. zł. Dekadę temu było to zaledwie 782,66 zł, a więc prawie 400 zł mniej.

źródło: ZUS, Tax Care

Obciążenia dla przedsiębiorców rosną. Rocznie to już ponad 14 tys. zł, a przecież rząd miał im ułatwiać funkcjonowanie. To oni w końcu budują polską gospodarkę. Trzeba jednak zauważyć, że podwyżki te nie wynikają z decyzji władz, a z rosnącego średniego poziomu płac.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił w środę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosło w czwartym kwartale ubiegłego roku dokładnie 4 404,17 zł. To o 123 zł więcej niż rok wcześniej.

Podwyżki cieszą pracowników, ale już dla przedsiębiorców oznaczają tylko kolejne wydatki. Trzy czwarte z kwoty 4 404,17 zł to wartość minimalna, od jakiej prowadzący działalność gospodarczą musi co miesiąc opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Najniższa możliwa podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla prowadzących własną firmę wynosi więc dziś 3 303,13 zł i będzie obowiązywała przez cały rok.

Nowa składka zdrowotna, której stawka wynosi 9 proc. to przy kwocie 3 303,13 zł - 297,28 zł. To o 2,88 proc. więcej niż w 2016 roku. Wtedy co miesiąc danina wynosiła 288,95 zł.

Jak zauważa Katarzyna Miazek, ekspertka Tax Care, według ostatnich dostępnych danych za siebie składkę opłaca 1 mln 446 tys. przedsiębiorców. Można więc przyjąć, że miesięcznie będą przelewać do ZUS ponad 429 mln zł, co w skali roku daje zastrzyk prawie 5,2 mld zł. Tylko z tytułu samej składki zdrowotnej.

Podobnie jak przy składce zdrowotnej, którą szczegółowo opisaliśmy, działają mechanizmy wyliczania innych składowych, jakie obciążają przedsiębiorców. Na wysokość ostatecznych bieżących kosztów ZUS ponoszonych przez nich, oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływają też prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (60 proc. to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych) i pensja minimalna (30 proc. to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy, który otwiera pierwszą działalność).

Wszystkie te wartość wzrosły w stosunku do poprzedniego roku, a to oznacza, że przedsiębiorcy w lutym odczują w sumie 4,6-proc. podwyżkę płatności. Z kolei świeżo upieczeni przedsiębiorcy, którzy z racji tego, że dopiero startują z działalnością, korzystają z preferencyjnego ZUS, odczują wzrost na poziomie 4,9-proc. - wskazuje Tax Care.

źródło: Tax Care

Katarzyna Miazek przypomina, że składkę zdrowotną opłaca się odrębnie od każdego rodzaju działalności, czyli np. podwójnie zapłaci ją przedsiębiorca, który uzyskuje przychody z dwóch działalności, jednej opodatkowanej ryczałtem, a drugiej objętej skalą. Zapłaci też odrębne składki zdrowotne, jeśli osiąga przychody z więcej niż jednej spółki (także jeśli są to spółki tego samego rodzaju).

Z drugiej strony nie można zapominać, że i tak 7,75 proc. faktycznie zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorca odlicza od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym swoje zobowiązane z tytułu PIT.