Prezydent podpisał Konstytucję Biznesu. Ułatwienia dla przedsiębiorców stają się faktem

Fot. East News/ Bartosz KRUPA W związku z nowymi przepisami jeszcze w tym roku ma być powołana instytucja rzecznika MŚP.

Konstytucja dla Biznesu, czyli pakiet ustaw, który zakłada m.in. wejście w życie zasady "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" została podpisana przez prezydenta. To oznacza m.in. domniemanie niewinności przedsiębiorcy czy przyjazną interpretację prawa.

Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom to główny cel podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę pięciu ustaw, zwanych zbiorczo Konstytucją Biznesu.





Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-prezydent-podpisal-piec-ustaw-skladajacych-sie-na-konstytucj,nId,2561222#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-prezydent-podpisal-piec-ustaw-skladajacych-sie-na-konstytucj,nId,2561222#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Nowe przepisy mają między innymi zapewnić firmom przyjazną interpretację przepisów i zasadę proporcjonalności - urząd skarbowy nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

To jest wielkie święto dla przedsiębiorców – tak w programie "Money. To się liczy" powiedziała o prezydenckim podpisie minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz:

Celem jest zreformowanie i uproszenie przepisów , chodzi m.in. o łatwiejsze odzyskiwanie długów, przejmowanie firmy po zmarłym właścicielu czy korzystne rozwiązania prawne dla start-upów

Jedną z nowości ma być także powołanie instytucji rzecznika reprezentującego interesy przedstawicieli biznesu w relacjach z państwem – rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma być powołany jeszcze w tym roku.

Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, będąca gościem programu „Money. To się liczy”, zaznaczyła, że to pierwsza tak kompleksowa ustawa, która pomoże przedsiębiorcom.

Jak zapewniła, przepisy nie będą martwe. Rząd będzie edukował urzędników skarbówki, żeby przychylniejszym okiem patrzyli na przedsiębiorców. - Ruszamy w Polskę gminną i Polskę powiatową, a zatem w urzędach gminy i urzędach skarbowych będziemy przekładać literę prawa na język działania - powiedziała.

Jedną ze zmian, które wprowadza Konstytucja dla biznesu, będzie powołanie rzecznika praw przedsiębiorców. – Będzie one przede wszystkim stał na straży małych i średnich firm, bo duże sobie zawsze radzą. Rzecznik będzie mógł przerywać kontrole skarbowe, jeśli uzna je za niezasadne. Będzie mógł pytać, po co one są – wyjaśniła Emilewicz.

Minister była też pytana, kto może zostać rzecznikiem przedsiębiorców. Na pytanie, czy mógłby to być Roman Kluska, odpowiedziała: "dlaczego nie?". - Byłaby to dobra kandydatura, choć jeszcze z nim nie rozmawialiśmy - stwierdziła.

Konstytucja dla Biznesu to pakiet pięciu ustaw: Prawo przedsiębiorców; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl