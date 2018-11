Chcesz mieć firmę, nie musisz ruszać się z domu. Sprawdziliśmy, to działa

Żeby założyć firmę, nie trzeba latać po urzędach

Wśród wielu osób pokutuje jeszcze przekonanie, że założenie firmy to droga przez mękę, użeranie się z urzędnikami i setki kroków wydeptanych po korytarzach urzędów. Powiedzieliśmy: sprawdzam.

Abstrahując od faktu, że w ostatnich latach poziom obsługi w większości instytucji zdecydowanie się poprawił, a urzędnicy starają się jak najlepiej pomóc przedsiębiorcom, to dziś nie trzeba się już z nimi nawet spotykać. Wiele tzw. urzędowych spraw, w tym założenie firmy, możesz załatwić przez internet, bez wychodzenia z domu.

Jak założyć firmę w kapciach?

Podstawą jest tzw. profil zaufany. To usługa, dzięki której możemy załatwić coraz więcej spraw przez internet. Mowa o takich rzeczach, jak złożenie wniosku o nowe dokumenty, zasiłki, rozliczenie podatków, ale i założenie firmy. Profil zaufany możemy wyrobić sobie również bez kontaktu z urzędnikiem. Ta usługa wymaga jedynie potwierdzenia naszej tożsamości.

Jedną z możliwości jest złożenie elektronicznego wniosku, a następnie udanie się do najbliższego urzędu państwowego z dowodem osobistym lub paszportem. Ale łatwiej załatwić to za pośrednictwem banku. Państwowe instytucje ufają bankom, które mają dość istotny interes w sprawdzaniu tożsamości swoich klientów. Jeśli więc mamy konto internetowe w którymś z największych banków, wystarczy się na nie zalogować, by potwierdzić, że my to my.

Wszelkie informacje o tym, co obywatel może załatwić przez internet, wraz z przystępnie napisanymi instrukcjami znajdziemy na stronie Obywatel.gov.pl. Drugim adresem, który warto zapamiętać, jest Biznes.gov.pl – tam załatwimy wszelkie sprawy firmowe, znajdziemy też bazę wiedzy, poradniki i instrukcje. W tym krótkim poradniku skupimy się na tym, jak założyć firmę bez wychodzenia z domu i bez potrzeby wizyty w urzędach.

A teraz czas na firmę

Wbrew pozorom założenie własnej działalności gospodarczej to czynność łatwa i szybka. Już od kilku lat można wypełnić odpowiedni wniosek na stronie CEIDG.gov.pl. Na dodatek jest to całkowicie bezpłatne. Co więcej, formularz nie wybacza błędów i od razu je wskazuje. Słowem: błędnie wypełnionego wniosku po prostu nie złożymy. Urzędnicy również od razu sprawdzają wniosek, ale nie mają szans na wyłapanie np. błędnego numeru PESEL czy adresu. System rejestracji firm robi to od razu.

Obecnie formularze dotyczące zakładania działalności gospodarczej są o wiele prostsze, niż jeszcze kilka lat temu. Chodzi chociażby o sprawy adresu – obecnie firmę można uruchomić nawet bez meldunku. A to wbrew pozorom był problem wielu osób, które przeprowadzały się z miejsca na miejsce, nigdzie nie meldując się na stałe czy choćby czasowo.

Nie ma także obowiązku dostarczania zaświadczeń, na przykład o tym, że wobec wnioskodawcy nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a także o tytule prawnym do lokalu, który podajemy jako siedzibę firmy lub miejsce jej prowadzenia. Zamiast nich składa się po prostu oświadczenia, zaznaczając odpowiednie pola. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że we wniosku nie wolno pisać nieprawdy i naginać rzeczywistości, bo grozi za to odpowiedzialność karna.

Nie trzeba także po wielokroć wpisywać tych samych danych – na przykład daty urodzenia, bo skoro jest ona zapisana w numerze PESEL, to nie ma potrzeby jej osobnego podawania.

Chociaż samo założenie firmy jest naprawdę proste, to na jedną sprawę warto zarezerwować sobie nieco czasu. Chodzi o rubrykę, gdzie deklarujemy rodzaj działalności, jaką będziemy wykonywać. Rodzaje działalności gospodarczych zostały ujęte w dość obszernym katalogu – Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i opisane kodami. Co prawda zmiana czy rozszerzenie PKD jest możliwa i łatwa, ale warto od razu przyłożyć się do odpowiedniego wyboru, niż później dokonywać zmian.

Mamy firmę, co z ZUS-em?

W jednej z rubryk podajemy skróconą nazwę swojej firmy, pod którą będziemy figurować w rejestrach ZUS. Nazwa skrócona dla ZUS jest obowiązkowa, nie musi być taka sama jak nazwa firmy. Jeśli nie wpadniemy na jakiś pomysł to przynajmniej wypełnijmy nazwę jako imię i nazwisko.

Kolejne okienko pokazuje nam datę powstania obowiązku płacenia składek ZUS – jest ona tożsama z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Co ważne – składając formularz dotyczący rejestracji firmy, automatycznie zostajemy zgłoszeni do ZUS jako płatnik składek i jako ubezpieczony. Jeżeli to zrobimy, nie musimy zgłaszać się bezpośrednio do oddziału. Od 1 stycznia 2019 r dodatkowo będzie można online przez CEIDG również zarejestrować lub wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto pamiętać, że po założeniu firmy możemy korzystać z pasa startowego dla młodych firm. Dzięki tzw. uldze na start osoba, która zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub wraca do niej po minimum 60. miesiącach przez pierwsze pół roku może nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Po tym półrocznym pasie startowym można z kolei przez kolejne 24 miesiące korzystać z preferencyjnych składek ZUS. Natomiast już od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, będą mogli skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. W skrócie polega ona na tym, że przedsiębiorca, którego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), będzie mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Jedynie składka zdrowotna pozostaje w niezmienionej wysokości.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że dzięki nowemu "małemu ZUS-owi" tylko w 2019 r. przedsiębiorcy zaoszczędzą nawet 1,5 mld zł.

Podatki? Przez internet

Bardzo podobnie wygląda sprawa rozliczeń ze służbami podatkowymi. We wniosku CEIDG wpisuje się dane swojego urzędu skarbowego. Przez internet, za pośrednictwem elektronicznego podpisu można złożyć druk VAT-R wraz z wnioskiem o założenie firmy. Złożenie druku jest bezpłatne, chyba że chcemy dostać potwierdzenie rejestracji – wtedy uiszczamy opłatę w wysokości 170 złotych. We wniosku deklarujemy również sposób, w jaki będziemy się rozliczać z fiskusem (opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa). Wybrana forma opodatkowania będzie wiązać przedsiębiorcę do końca roku podatkowego.

Co ciekawe – obecnie przepisy dają możliwość amortyzacji sprzętu, który kupiliśmy sobie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W ten sposób można zmniejszyć obciążenie, poprzez zaliczenie go do majątku firmy. Dzięki temu można brać np. faktury za naprawę komputera czy innych urządzeń i wpisywać je do kosztów uzyskania przychodu.

ZUS to nie wszystko

Rząd szykuje też pakiet ułatwień dla sektora MŚP. To prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. To kolejna – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – propozycja, która ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Wśród nich jest np. zasada, że wynagrodzenie małżonka stanie się kosztem podatkowym. Dodatkowo jednorazowo będzie można odliczyć stratę podatkową do 5 mln zł. Nastąpi też likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla blisko 5 mln pracowników w mniej wypadkowych branżach.

