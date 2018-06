JPK na żądanie skarbówki. Od lipca nowy obowiązek małych przedsiębiorców

Fot. pixabay/ CC0 Public Domain Od stycznia 2018 r. małe firmy mają obowiązek przekazywania informacji o VAT w postaci jednolotego pliku kontrolnego

Od 1 lipca 2018 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały obowiązek przesyłania JPK na żądanie skarbówki. Największe firmy zostały objęte tym obowiązkiem już 2 lata temu.

Dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców kończy się dwuletni okres przygotowujący do przekazywania na żądanie organów podatkowych danych finansowo-księgowych w formie jednolitego pliku kontrolnego. Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 lipca 2018 r.

Ten sam obowiązek od 1 lipca 2016 r. spoczywa na największych przedsiębiorcach.

Czym jest JPK?

Jednolity plik kontrolny to forma przekazywania danych do organów podatkowych, która umożliwia automatyczną analizę przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego. Żadnych papierów, żadnych formularzy, tylko plik komputerowy.

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format, co bardzo ułatwia przetwarzanie informacji.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na takie rozwiązanie z dwóch powodów. Po pierwsze resort szuka dodatkowych wpływów podatkowych i chce szybciej wychwytywać tych, którzy na VAT oszukują.

Po drugie nowy system ma uprościć i usprawnić procedurę kontroli w firmach. Komputerowa analiza pliku jest tańsza niż wysyłanie na tygodnie kontrolerów do przedsiębiorstwa. Algorytmy pozwolą na lepsze typowanie "podejrzanych" firm. W ten sposób mają się skończyć kontrole na ślepo. Ogrom danych, które dotrą do urzędników w postaci plików komputerowych, pozwoli bardzo łatwo sprawdzić, jakie są rynkowe wartości niektórych transakcji. Z taką wiedzą celnie można wskazać te wyróżniające się.

Jaka kara za spóźnienie

Informacje o prowadzonej ewidencji przedsiębiorcy muszą składać co miesiąc bez wezwania. Dokument musi zostać złożony do 25. dnia miesiąca, chyba że wypada on w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy następuje przesunięcie do pierwszego dnia roboczego.

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową: w zależności od okoliczności uchybienie zostanie uznane przez organy podatkowe za wykroczenie lub przestępstwo. Od klasyfikacji zależy wysokość kary.

Żałujesz - nie zapłacisz

A co, jeśli nie zdążyliśmy albo zapomnieliśmy złożyć wniosek i fiskus chce na nas nałożyć karę? Przedsiębiorca może złożyć czynny żal, ale tylko wtedy, zanim urząd zorientuje się, że JPK do niego nie dotarł i nie wezwie do jego złożenia.

Czynny żal składa się w formie pisemnej do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeśli przyczyną niezłożenia pliku była nieuwaga czy roztargnienie, przedsiębiorca powinien przekonać organ, że działanie nie było celowe. Gdy zaś złożenie dokumentu nie było możliwe ze względów technicznych (np. serwer Ministerstwa był nieustannie przeciążony), powinien załączyć dowody, np. zrzuty z ekranu, na których wyświetla się komunikat o przeciążeniu serwera.

