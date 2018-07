Rozwożą kanapki Lexusem. "To dobry biznes, ale początki są bardzo trudne"

Kanapkowy biznes to opłacalny biznes. Codziennością jest jednak walka z liczną konkurencją

Choć początki są trudne, a konkurencja duża, rozwożenie kanapek do biurowców to opłacalny biznes. Dobry sprzedawca może zarobić znacznie więcej, niż jego klienci pracujący w korporacjach.

Pani Kasia i pan Łukasz poznali się w firmie cateringowej rozwożącej jedzenie po warszawskich biurowcach.

Po kilku latach zostali małżeństwem i razem z dwójką znajomych, Darią i Bartkiem, założyli własną firmę - Fit Łyk. Kanapkowy biznes idzie na tyle dobrze, że towar rozwożą białym lexusem, za ponad 200 tys. złotych.

- Ludzie się trochę śmieją, że jak to, kanapki takim samochodem rozwozić? - mówi pan Łukasz. - Ale my w tym aucie spędzamy większą część dnia. Musimy się w nim dobrze czuć. Przed wyborem samochodu sprawdzaliśmy, czy nam wejdą do środka skrzynki z towarem. Weszły. Nawet nam się kolor podobał.

Samochód przedsiębiorcy wzięli w leasing. Nie chcą zdradzić ile dokładnie wynosi jego rata, ale patrząc po ofertach dealerów, to około 1500 - 2 000 złotych miesięcznie.

Pomagały babcie

Dziś Kasia i Łukasz wyszli (a nawet wyjechali) na swoje, ale jak mówią, początki w branży były bardzo trudne.

- Udało się, bo już wcześniej pracowaliśmy w branży, mieliśmy kontakty, wiedzieliśmy co i jak - mówi Łukasz. - Do niektórych biurowców nieraz trudno się dostać, bo recepcja nie chce wpuszczać kolejnego dostawcy, a co dopiero wybić się i zyskać klientów. My wiedzieliśmy już, jak to robić, no i znaleźliśmy sobie niszę. Zaczęliśmy od sprzedawania deserów. Tego nikt rok temu nie miał, no i chwyciło.

- Ale początki były straszne, ledwie wystarczało nam na rachunki - wspomina Kasia. - Pracowaliśmy po kilkanaście godzin dziennie. Rano trzeba było porozwozić towar, potem chwila przerwy, zakupy i produkcja. Wszystko robiliśmy sami i zaczynaliśmy w trudnym okresie. Ledwo przetrwaliśmy wakacje w zeszłym roku. Wszystkie firmy miały znacznie mniejsze obroty.

Koszty działalności były niewielkie. Pierwsze desery i koktajle Kasia i Łukasz przygotowywali w domu.

- Trzeba było kupić profesjonalny blender, trochę sprzętu kuchennego. W sumie ze 4 tys. złotych inwestycji - wylicza Łukasz. - Odpadły koszty lokalu i pracowników.

- Jak rozszerzyliśmy działalność o dania obiadowe, to pomagały babcie - opowiada Kasia. - Akurat kupiliśmy nowe mieszkanie i wszystko działo się w naszej kuchni.

Dobra praca dla leniuchów

Dziś Kasia Łukasz, Daria i Bartek mają swój lokal i pracowników. Nie pracują już po kilkanaście godzin dziennie, a interes się kręci.

- W tej branży ważne są znajomości. Wszyscy wcześniej pracowaliśmy w firmie cateringowej, nasz wspólnik ma znajomości w hurtowniach, gdzie może załatwić pewne rzeczy taniej, dzięki temu wychodzimy na swoje - mówi Łukasz. - Ważne jest też, żeby mierzyć siły na zamiary i nie przesadzić z produkcją. Wiele firm padło, bo próbowało za dużo i nie nadążało ze sprzedażą.

- To co zostanie, zazwyczaj rozdajemy wśród znajomych - mówi Kasia. - No ale ile można? Oni już też mają dość.

Jak mówią Łukasz i Kasia, sukces na rynku firm cateringowych zależy w dużej mierze od umiejętności sprzedażowych. A te nie każdy posiada.

- Są tacy sprzedawcy, którzy staną gdzieś z boku i czekają. Nigdy nie będą mieli wysokich obrotów - mówi Kasia. - Większość firm płaci sprzedawcom procent od utargu. Dzięki temu bardziej się starają, wychodzą do klienta, rozmawiają, polecają.

Dziennie, sprzedając jedzenie w jednym biurowcu, można mieć ponad 1 tys. złotych utargu. Zazwyczaj sprzedawca dostaje z tego 20 proc.

- Miesięcznie wychodzi ponad 4 tys. netto, a bywa że i znacznie więcej, bo zrobić 1 tys. złotych na obiekcie to dla dobrego sprzedawcy nie jest żaden problem - mówi Łukasz. - No i to jest taka praca dla leniuchów, bo po godz. 13 już się ma w zasadzie wolne.

Rynek wart miliardy

Według badań sprzed dwóch lat, rynek usług cateringowych w Polsce jest wart 4,5 mld złotych i jest ważną częścią rynku usług gastronomicznych, który w całości wycenia się na 18,5 mld.

Już trzy lata temu, jedna z większych firm sprzedających kanapki w warszawskich biurowcach chwaliła się rocznym przychodem przekraczającym 15 mln złotych.

Takie firmy jak Pan Kanapka, Fit Łyk będą się rozwijać, bo z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na ich usługi. Według ostatnich badań przeprowadzonych dla sieci handlowej Żabka, 30 proc. Polaków jada śniadanie poza domem. 96 proc. je w pracy przekąski.

Tendencje coraz częstszego sięgania po gotowe kanapki, zestawy śniadaniowe czy obiadowe, zauważają też tradycyjne sklepy, które wprowadzają do swoich ofert takie produkty.

